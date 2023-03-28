У місті на Волині з палаючої будівлі врятували жінку і троє дітей. ФОТО

У місті на Волині з палаючої будівлі врятували жінку і троє дітей. ФОТО
У Горохові під час пожежі врятовані четверо людей.

2 травня о 16:26 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в м. Горохові на вулиці Столярчука, - повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

Упритул до двоповерхової житлової будівлі горіла дерев'яна альтанка, вогонь перекинувся на зовнішню деревʼяну сходову клітку будинку. В одному з приміщень на другому поверсі перебували четверо людей (жінка і троє дітей шкільного віку), яким вогонь відрізав шлях до виходу.
У місті на Волині з палаючої будівлі врятували жінку і троє дітей. ФОТО
У місті на Волині з палаючої будівлі врятували жінку і троє дітей. ФОТО

На місце події спрямували рятувальників 9 ДПРЧ м. Горохова та працівників місцевої пожежної охорони селища Мар'янівка. По висувній драбині через вікно на другому поверсі рятувальники визволили жінку 1997 р.н., двох дівчаток і хлопчика (усі 2016 р.н.) з помешкання.
У місті на Волині з палаючої будівлі врятували жінку і троє дітей. ФОТО

Медичної допомоги врятовані не потребували.

Горіння ліквідували о 16:23. Обставини та причини з'ясовують фахівці.

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Теги: Волинь, Горохів, пожежа
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