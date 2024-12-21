Хотів повторити TikTok-тренд на даху потяга: у Львові борються за життя підлітка з Волині





Деталі трагедії повідомляє



13-річний підліток — звичайний хлопець із Ковеля: спокійний, допитливий і мріє стати блогером. Нещодавно він створив TikTok-акаунт «Ковельський сталкер», де публікував відео із закинутих будівель. У день трагедії хлопець сказав мамі, що йде по чипси. Але за кілька годин їй повідомили, що сина знайшли на платформі залізничного вокзалу.



Надія, мама Олега, згадує: «Я прибігла за сім хвилин. Його тільки-но зняли з вагона. Він устиг прошепотіти: «Мамо, вибач… Щось зі мною сталося…».



На залізничний вокзал Олег пішов із другом. Вони намагалися повторити трюк, який раніше бачили в соцмережах. На відео чоловік безпечно пересувався вагонами. За словами друга, коли Олег піднявся на дах, він сказав: «Бачиш, усе добре», підняв руку — і в ту ж мить його вдарила високовольтна дуга.



Спершу хлопця госпіталізували до Луцька, там його ввели в медикаментозний сон і надали першу допомогу. Потім терміново транспортували до Львова, у реанімацію лікарні Святого Миколая. Його стан був критичним: пневмоторакс (потрапляння повітря в плевральний простір внаслідок травми, що спричиняє частковий або повний колапс легені), перелом хребця та гіпотермія (патологічний стан організму, за якого температура тіла падає нижче необхідної).



«Такі випадки не поодинокі. Підлітки повторюють те, що бачать у TikTok. Але наслідки — реальні й надзвичайно важкі», — каже Галина Саян, опікова хірургиня, керівниця опікового відділення лікарні Святого Миколая.



За словами лікарки, впродовж останніх місяців кількість подібних випадків серед дітей зросла:



У Борисполі 13-річний хлопець отримав 90% глибоких опіків через селфі на даху електропотяга;

26 січня 14-річного підлітка з Броварського району уразило струмом на даху потяга;

у грудні 2024 року на Рівненщині загинули двоє підлітків — 14 і 15 років — які вилізли на дах вантажного потяга;

9 березня в Одесі двоє підлітків залізли на дах електропотяга — один загинув на місці, інший помер у лікарні;

у Львові загинула 11-річна дівчинка, намагаючись зробити селфі на вагоні.



Мультикоманда лікарів бореться за життя Олега

З перших хвилин у львівській лікарні за життя хлопця бореться мультидисциплінарна команда. Кожен крок — результат спільних дій анестезіологів, хірургів, медсестер та фізичних терапевтів.



«Такі ураження небезпечні не тільки опіками. Часто виникає поліорганна недостатність <розвиток недостатності двох і більше органів чи систем органів – ред.>. У таких випадках саме командна робота — наш найважливіший ресурс», — пояснює Ярема Безніско, завідувач відділення анестезіології.



Інновація, яка рятує

Для стабілізації стану та підготовки до пересадки шкіри команда використала нове рішення — біотехнологічну дерму BTM. Це спеціальне покриття тимчасово виконує функції шкіри: зберігає вологу, захищає від інфекцій, дозволяє рані «дихати» й готує її до пересадки власної шкіри.



«Ще донедавна ми не мали доступу до таких інновацій. Після мого стажування у Бостоні я остаточно переконалася: BTM — це «подушка безпеки» для пацієнтів із глибокими опіками», — розповідає Галина Саян, опікова хірургиня.



Крім лікарні Святого Миколая, інноваційний матеріал доступний ще в чотирьох опікових центрах України завдяки міжнародному проєкту Burn Care Alliance, реалізованому БФ «Християнська медична асоціація України» за підтримки партнерів із Тайваню.



Що далі?

Попереду — складний шлях. Олега чекає серія складних оперативних втручань. Але його історія вже звучить гучніше за травму. Вона — про відповідальність і сучасну медицину, про інноваційні рішення, що постають у відповідь на виклики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У приймальному покої дитячої лікарні Святого Миколая у Львові на Великдень — надзвичайна ситуація: до відділення інтенсивної терапії привезли 13-річного хлопця з Ковеля. Його тіло має 68% глибоких опіків через ураження високовольтним струмом. За словами мами, Олег намагався зробити селфі на даху вагона, як це бачив у TikTok. Деталі трагедії повідомляє Район.Ковель , посилаючись на сайт видання «Новини здорової людини».13-річний підліток — звичайний хлопець із Ковеля: спокійний, допитливий і мріє стати блогером. Нещодавно він створив TikTok-акаунт «Ковельський сталкер», де публікував відео із закинутих будівель. У день трагедії хлопець сказав мамі, що йде по чипси. Але за кілька годин їй повідомили, що сина знайшли на платформі залізничного вокзалу.Надія, мама Олега, згадує: «Я прибігла за сім хвилин. Його тільки-но зняли з вагона. Він устиг прошепотіти: «Мамо, вибач… Щось зі мною сталося…».На залізничний вокзал Олег пішов із другом. Вони намагалися повторити трюк, який раніше бачили в соцмережах. На відео чоловік безпечно пересувався вагонами. За словами друга, коли Олег піднявся на дах, він сказав: «Бачиш, усе добре», підняв руку — і в ту ж мить його вдарила високовольтна дуга.Спершу хлопця госпіталізували до Луцька, там його ввели в медикаментозний сон і надали першу допомогу. Потім терміново транспортували до Львова, у реанімацію лікарні Святого Миколая. Його стан був критичним: пневмоторакс (потрапляння повітря в плевральний простір внаслідок травми, що спричиняє частковий або повний колапс легені), перелом хребця та гіпотермія (патологічний стан організму, за якого температура тіла падає нижче необхідної).«Такі випадки не поодинокі. Підлітки повторюють те, що бачать у TikTok. Але наслідки — реальні й надзвичайно важкі», — каже Галина Саян, опікова хірургиня, керівниця опікового відділення лікарні Святого Миколая.За словами лікарки, впродовж останніх місяців кількість подібних випадків серед дітей зросла:У Борисполі 13-річний хлопець отримав 90% глибоких опіків через селфі на даху електропотяга;26 січня 14-річного підлітка з Броварського району уразило струмом на даху потяга;у грудні 2024 року на Рівненщині загинули двоє підлітків — 14 і 15 років — які вилізли на дах вантажного потяга;9 березня в Одесі двоє підлітків залізли на дах електропотяга — один загинув на місці, інший помер у лікарні;у Львові загинула 11-річна дівчинка, намагаючись зробити селфі на вагоні.Мультикоманда лікарів бореться за життя ОлегаЗ перших хвилин у львівській лікарні за життя хлопця бореться мультидисциплінарна команда. Кожен крок — результат спільних дій анестезіологів, хірургів, медсестер та фізичних терапевтів.«Такі ураження небезпечні не тільки опіками. Часто виникає поліорганна недостатність <розвиток недостатності двох і більше органів чи систем органів – ред.>. У таких випадках саме командна робота — наш найважливіший ресурс», — пояснює Ярема Безніско, завідувач відділення анестезіології.Для стабілізації стану та підготовки до пересадки шкіри команда використала нове рішення — біотехнологічну дерму BTM. Це спеціальне покриття тимчасово виконує функції шкіри: зберігає вологу, захищає від інфекцій, дозволяє рані «дихати» й готує її до пересадки власної шкіри.«Ще донедавна ми не мали доступу до таких інновацій. Після мого стажування у Бостоні я остаточно переконалася: BTM — це «подушка безпеки» для пацієнтів із глибокими опіками», — розповідає Галина Саян, опікова хірургиня.Крім лікарні Святого Миколая, інноваційний матеріал доступний ще в чотирьох опікових центрах України завдяки міжнародному проєкту Burn Care Alliance, реалізованому БФ «Християнська медична асоціація України» за підтримки партнерів із Тайваню.Попереду — складний шлях. Олега чекає серія складних оперативних втручань. Але його історія вже звучить гучніше за травму. Вона — про відповідальність і сучасну медицину, про інноваційні рішення, що постають у відповідь на виклики.

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