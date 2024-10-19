У Луцьку намалювали мурал на честь воїна Олександра «Капи» Ющенка

У Луцьку намалювали мурал на честь воїна Олександра «Капи» Ющенка
Мурал пам’яті хартійця Олександра «Капи» Ющенка відкрили в обласному центрі Волині.

Про це повідомили на сторінці бригади "Хартія".

Присвяту колишньому головному сержанту бригади «Хартія» родом із Луцька зробили в межах проєкту «Люди міста». Це творчий проєкт художника Юрія Чайки, що зображає на муралах відомих людей, які мешкали чи живуть у Луцьку. Мета – не дозволити забути історію свого міста та людей, які її творили.

Мурал розмістили поблизу факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, де навчався Олександр Ющенко.
У Луцьку намалювали мурал на честь воїна Олександра «Капи» Ющенка

Олександр Ющенко з позивним «Капа» – головний сержант 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» (2023-2024), учасник російсько-української війни, кінолог, історик. Загинув під час виконання бойового завдання.

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Теги: Волинь, Луцьк, мурал, пам'ять, воїн, Олександр Ющенко
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