У Луцьку намалювали мурал на честь воїна Олександра «Капи» Ющенка

Мурал пам’яті хартійцявідкрили в обласному центрі Волині.Про це повідомили на сторінці бригади "Хартія".Присвяту колишньому головному сержанту бригади «Хартія» родом із Луцька зробили в межах проєкту «Люди міста». Це творчий проєкт художника, що зображає на муралах відомих людей, які мешкали чи живуть у Луцьку. Мета – не дозволити забути історію свого міста та людей, які її творили.Мурал розмістили поблизу факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, де навчався Олександр Ющенко.Олександр Ющенко з позивним «Капа» – головний сержант 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» (2023-2024), учасник російсько-української війни, кінолог, історик. Загинув під час виконання бойового завдання.