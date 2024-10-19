У Луцьку намалювали мурал на честь воїна Олександра «Капи» Ющенка
Сьогодні, 22:38
Мурал пам’яті хартійця Олександра «Капи» Ющенка відкрили в обласному центрі Волині.
Про це повідомили на сторінці бригади "Хартія".
Присвяту колишньому головному сержанту бригади «Хартія» родом із Луцька зробили в межах проєкту «Люди міста». Це творчий проєкт художника Юрія Чайки, що зображає на муралах відомих людей, які мешкали чи живуть у Луцьку. Мета – не дозволити забути історію свого міста та людей, які її творили.
Мурал розмістили поблизу факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, де навчався Олександр Ющенко.
Олександр Ющенко з позивним «Капа» – головний сержант 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» (2023-2024), учасник російсько-української війни, кінолог, історик. Загинув під час виконання бойового завдання.
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Про це повідомили на сторінці бригади "Хартія".
Присвяту колишньому головному сержанту бригади «Хартія» родом із Луцька зробили в межах проєкту «Люди міста». Це творчий проєкт художника Юрія Чайки, що зображає на муралах відомих людей, які мешкали чи живуть у Луцьку. Мета – не дозволити забути історію свого міста та людей, які її творили.
Мурал розмістили поблизу факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, де навчався Олександр Ющенко.
Олександр Ющенко з позивним «Капа» – головний сержант 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» (2023-2024), учасник російсько-української війни, кінолог, історик. Загинув під час виконання бойового завдання.
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