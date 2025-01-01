На війні загинув воїн з Волині Валерій Корсак

На війні загинув воїн з Волині Валерій Корсак
Звістка про страшну втрату знову сколихнула Волинь. Повідомили про загибель воїна з Локачинської громади.

Про це повідомляють на сторінці Локачинської територіальної громади.

"Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка.
Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Радьківка Харківської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Дорогиничі - молодший сержант Корсак Валерій Євгенович", - йдеться на сторінці громади.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вислолює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, смерть, загибель, Локачі
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