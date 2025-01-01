На війні загинув воїн з Волині Валерій Корсак
Сьогодні, 21:57
Звістка про страшну втрату знову сколихнула Волинь. Повідомили про загибель воїна з Локачинської громади.
Про це повідомляють на сторінці Локачинської територіальної громади.
"Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка.
Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Радьківка Харківської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Дорогиничі - молодший сержант Корсак Валерій Євгенович", - йдеться на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вислолює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Локачинської територіальної громади.
"Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка.
Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Радьківка Харківської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Дорогиничі - молодший сержант Корсак Валерій Євгенович", - йдеться на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вислолює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув воїн з Волині Валерій Корсак
Сьогодні, 21:57
Хотів повторити TikTok-тренд на даху потяга: у Львові борються за життя підлітка з Волині
Сьогодні, 21:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 травня
Сьогодні, 20:00