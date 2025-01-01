На війні загинув воїн з Волині Валерій Корсак





Про це повідомляють на сторінці Локачинської територіальної громади.



"Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка.

Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Радьківка Харківської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Дорогиничі - молодший сержант Корсак Валерій Євгенович", - йдеться на сторінці громади.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вислолює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звістка про страшну втрату знову сколихнула Волинь. Повідомили про загибель воїна з Локачинської громади.Про це повідомляють на сторінці Локачинської територіальної громади."Сьогодні в Локачинську громаду надійшла страшна звістка.Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Радьківка Харківської області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель села Дорогиничі - молодший сержант", - йдеться на сторінці громади.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вислолює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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