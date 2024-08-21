Лучанку з полону персня визволяли рятувальники. ФОТО

Лучанку з полону персня визволяли рятувальники. ФОТО
В обласному центрі Волині працівники Державної служби надзвичайних допомогли жительці міста знати з пальця перстень.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

"Є чоловіки, які надягають персні на жіночі пальці. А є ті, хто знімає, — обережно, з турботою, навіть якщо для цього потрібні кусачки", - йдеться у дописі на сторінці рятувальників.

2 травня увечері до рятувальників звернулася лучанка: палець на її руці набряк через щільно одягнуте кільце.
Лучанку з полону персня визволяли рятувальники. ФОТО

Рятувальник застосував бокові кусачки: акуратно розрізав перстень навпіл і звільнив палець.
Лучанку з полону персня визволяли рятувальники. ФОТО
Лучанку з полону персня визволяли рятувальники. ФОТО

"Прикраси — діло наживне. Головне, щоб руки були цілі. І завжди були ті, хто допоможе ці руки врятувати", - підсумували ДСНСники.

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Теги: Україна, Луцьк, Волинь, ДСНС
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