Лучанку з полону персня визволяли рятувальники. ФОТО

В обласному центрі Волині працівники Державної служби надзвичайних допомогли жительці міста знати з пальця перстень.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області."Є чоловіки, які надягають персні на жіночі пальці. А є ті, хто знімає, — обережно, з турботою, навіть якщо для цього потрібні кусачки", - йдеться у дописі на сторінці рятувальників.2 травня увечері до рятувальників звернулася лучанка: палець на її руці набряк через щільно одягнуте кільце.Рятувальник застосував бокові кусачки: акуратно розрізав перстень навпіл і звільнив палець."Прикраси — діло наживне. Головне, щоб руки були цілі. І завжди були ті, хто допоможе ці руки врятувати", - підсумували ДСНСники.