Росіяни записутили по Харкову безпілотники

Увечері п'ятниці російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники, в різних районах міста пролунали вибухи, є постраждалі.Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на голову ОВА Олега Синєгубова, мера Ігоря Терехова."Ворог знову бʼє по Харкову. Серія вибухів пролунала у різних районах міста. Екстрені служби прямують на місця "прильотів". Попередньо, без постраждалих",- написав Олег Синєгубов.Пізніше Синєгубов повідомив, що, попередньо, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожих БпЛА.Також стало відомо, що постраждали 3 людини.Згодом Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до 6.За його словами, пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки в Салтівському районі Харкова.Як повідомив мер міста, загалом зафіксували 17 прильотів.Станом на 22:57 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих сягнула 28 осіб. У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі. У Київському районі зафіксовано падіння ворожого дрону.В Основ'янському районі внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки.У Салтівському районі сталось влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.Вже о 23:02 кількість постраждалих зросла до 35 осіб.За даними ОВА, у лікарні Харкова госпіталізовано 7 людей.Станом на 23:21 кількість постраждалих зросла до 40.