Росіяни записутили по Харкову безпілотники
02 травня, 23:44
Увечері п'ятниці російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники, в різних районах міста пролунали вибухи, є постраждалі.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на голову ОВА Олега Синєгубова, мера Ігоря Терехова.
"Ворог знову бʼє по Харкову. Серія вибухів пролунала у різних районах міста. Екстрені служби прямують на місця "прильотів". Попередньо, без постраждалих",- написав Олег Синєгубов.
Пізніше Синєгубов повідомив, що, попередньо, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожих БпЛА.
Також стало відомо, що постраждали 3 людини.
Згодом Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до 6.
За його словами, пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки в Салтівському районі Харкова.
Як повідомив мер міста, загалом зафіксували 17 прильотів.
Станом на 22:57 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих сягнула 28 осіб. У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі. У Київському районі зафіксовано падіння ворожого дрону.
В Основ'янському районі внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки.
У Салтівському районі сталось влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.
Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.
Вже о 23:02 кількість постраждалих зросла до 35 осіб.
За даними ОВА, у лікарні Харкова госпіталізовано 7 людей.
Станом на 23:21 кількість постраждалих зросла до 40.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на голову ОВА Олега Синєгубова, мера Ігоря Терехова.
"Ворог знову бʼє по Харкову. Серія вибухів пролунала у різних районах міста. Екстрені служби прямують на місця "прильотів". Попередньо, без постраждалих",- написав Олег Синєгубов.
Пізніше Синєгубов повідомив, що, попередньо, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожих БпЛА.
Також стало відомо, що постраждали 3 людини.
Згодом Синєгубов написав, що кількість постраждалих зросла до 6.
За його словами, пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки в Салтівському районі Харкова.
Як повідомив мер міста, загалом зафіксували 17 прильотів.
Станом на 22:57 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих сягнула 28 осіб. У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі. У Київському районі зафіксовано падіння ворожого дрону.
В Основ'янському районі внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки.
У Салтівському районі сталось влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі.
Наразі профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.
Вже о 23:02 кількість постраждалих зросла до 35 осіб.
За даними ОВА, у лікарні Харкова госпіталізовано 7 людей.
Станом на 23:21 кількість постраждалих зросла до 40.
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