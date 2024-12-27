Громада з Волині купила автомобіль для воїнів
Сьогодні, 01:15
Ще один автомобіль, який вкрай потрібен на передовій, був придбаний, пройшов технічний огляд, дообладнаний та вирушив до наших бійців, що щоденно захищають Україну.
Цей транспортний засіб став символом нашої підтримки і вдячності, - повідомляють у газеті "Шацький край".
Все можливе завдяки людям, які щиро турбуються про наших захисників. Працівники шкіл, лікарень, музеїв та культурних центрів Торчинської громади періодично віддають свій одноденний заробіток на потреби армії.
З початку повномасштабного вторгнення працівники селищної ради також щомісячно долучаються до збору, віддаючи одноденний заробіток, щоб підтримати тих, хто на фронті. До цієї благородної справи приходять і підприємці громади — активні люди, які роблять свій внесок у спільну перемогу. Такі ініціативи дозволяють закуповувати найнеобхідніше — зокрема, транспорт для військових.
Кожна гривня, кожна дія, кожне небайдуже серце наближають перемогу. Ми сильні, бо ми єдині. І ми не зупиняємо наші зусилля. Продовжуємо працювати заради наших захисників і мирного майбутнього всієї України.
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Цей транспортний засіб став символом нашої підтримки і вдячності, - повідомляють у газеті "Шацький край".
Все можливе завдяки людям, які щиро турбуються про наших захисників. Працівники шкіл, лікарень, музеїв та культурних центрів Торчинської громади періодично віддають свій одноденний заробіток на потреби армії.
З початку повномасштабного вторгнення працівники селищної ради також щомісячно долучаються до збору, віддаючи одноденний заробіток, щоб підтримати тих, хто на фронті. До цієї благородної справи приходять і підприємці громади — активні люди, які роблять свій внесок у спільну перемогу. Такі ініціативи дозволяють закуповувати найнеобхідніше — зокрема, транспорт для військових.
Кожна гривня, кожна дія, кожне небайдуже серце наближають перемогу. Ми сильні, бо ми єдині. І ми не зупиняємо наші зусилля. Продовжуємо працювати заради наших захисників і мирного майбутнього всієї України.
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