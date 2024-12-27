Громада з Волині купила автомобіль для воїнів

Громада з Волині купила автомобіль для воїнів
Ще один автомобіль, який вкрай потрібен на передовій, був придбаний, пройшов технічний огляд, дообладнаний та вирушив до наших бійців, що щоденно захищають Україну.

Цей транспортний засіб став символом нашої підтримки і вдячності, - повідомляють у газеті "Шацький край".

Все можливе завдяки людям, які щиро турбуються про наших захисників. Працівники шкіл, лікарень, музеїв та культурних центрів Торчинської громади періодично віддають свій одноденний заробіток на потреби армії.

З початку повномасштабного вторгнення працівники селищної ради також щомісячно долучаються до збору, віддаючи одноденний заробіток, щоб підтримати тих, хто на фронті. До цієї благородної справи приходять і підприємці громади — активні люди, які роблять свій внесок у спільну перемогу. Такі ініціативи дозволяють закуповувати найнеобхідніше — зокрема, транспорт для військових.

Кожна гривня, кожна дія, кожне небайдуже серце наближають перемогу. Ми сильні, бо ми єдині. І ми не зупиняємо наші зусилля. Продовжуємо працювати заради наших захисників і мирного майбутнього всієї України.

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Теги: Волинь, Торчинська громада, гроші, війна
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