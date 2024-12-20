В «Дії» з'являться всі документи про освіту

В «Дії» з'являться всі документи про освіту
Кабінет міністрів України затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту. Відтепер усі документи – від атестата до диплома – будуть доступні онлайн і прирівнюватимуться до паперових.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядок визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня та/або присудження особі певного (освітньо-професійного, освітньо-наукового/освітньо-творчого) ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за результатами успішного здобуття освіти на відповідному рівні.

Е-документ – це електронне відображення диплому, атестата чи іншого освітнього документа, яке створюється на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);містить унікальний код (QR-код, штрих-код або цифровий ідентифікатор); доступне через застосунок і портал Дія.

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Теги: Україна, Дія, документи
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