Спортсмени з Волині завоювали медалі на всеукраїнських змаганнях

Спортсмени з Волині завоювали медалі на всеукраїнських змаганнях
Нещодавно в Умані відбулись змагання з веслування — кубок України серед дорослих та Всеукраїнські змагання серед юніорів та юніорок.

Ковельчани у складі збірної команди Волинської області показали чудові результати, - повідомили на сайті Ковельської міської ради.

Здобутки вихованців відділення веслування КЗ «КДЮСШ ім. Є.Кондратовича»:

— Олександра Турчин — 1 місце у категорії С-2 500 м, 3 місце у категорії С-1 500 м (юніори);

— Артем Буднік, Олексій Яковлев, Віталій Козачук — 3 місце у категорії С-4 500 м (юніори);

— Дмитро Артемук — 3 місце у категорії К-2 500 м (юніори);

— Артем Буднік, Олексій Яковлев — 5 місце у категорії С-2 200 м (юніори);

— Олександра Шворак — 10 місце у категоріях С-1 200 м, С-1 500 м (дорослі).
Спортсмени з Волині завоювали медалі на всеукраїнських змаганнях

Результати вихованців відділення ОСДЮШОР «Олімп»:

— Олександр Шейко — 1 місце у категорії ХС- 4 500 м, 2 місце у категоріях С-1 200 м, 500 м (юніори);

— Іван Кисіль— 2 місце у категоріях С-1 1000 м, С-1 500 м, С-2 500 м (юніори);

— Тимофій Мельничук — 2 місце у категорії С-2 500 м (юніори);

— Ілля Семенюк — 1 місце С-2 200 м (юніори);

— Ольга Мовчан, Софія Миселюк — 1 місце у категорії ХС-4 (юніори);

— Софія Миселюк — 3 місце у категорії С-2 200 м;

— Станіслав Самойленко — 1 місце у категорії С-4 500 м;

— Владислав Занюк — 1 місце у категоріях С-2 200 м , ХС-4 500 м.
Спортсмени з Волині завоювали медалі на всеукраїнських змаганнях

Також переможний результат отримав спортивний клуб «Західний вітер», який виборов “золото” кубка України з веслування на човнах “Дракон”. Ковельську команду представляли Дмитро Назарук, Віктор Свиридюк, Микола Яцюк, Роман Кузьмич, Євген Бацаєв, Микола Якобчук, Сергій Семенюк, Андрій Марковський, Тарас Семенюк, Яків Дудка, Віктор Нестерук, Олександр Філіпчук, Олександр Дегтяр та Валерія Попович.


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Теги: спорт, Волинь, веслування
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