За добу окупанти втратили понад понад 1100 солдатів, - Генштаб





Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:



особового складу - близько 955 470 (+1170) осіб;

танків - 10 745 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 22 369 од.;

артилерійських систем - 27 234 (+48) од.;

РСЗВ - 1375 од.;

засоби ППО - 1153 (+1) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 665 (+126) од.;

крилатих ракет - 3197 (+1) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 47 003 (+121) од.;

спеціальної техніки - 3870 (+1) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу, з 2 на 3 травня, Росія втратила у війні проти України ще 1170 солдатів. Водночас загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 955 тисяч військових.Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:особового складу - близько 955 470 (+1170) осіб;танків - 10 745 (+4) од.;бойових броньованих машин - 22 369 од.;артилерійських систем - 27 234 (+48) од.;РСЗВ - 1375 од.;засоби ППО - 1153 (+1) од.;літаків - 370 од.;гелікоптерів - 335 од.;БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 665 (+126) од.;крилатих ракет - 3197 (+1) од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 47 003 (+121) од.;спеціальної техніки - 3870 (+1) од.

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