За добу окупанти втратили понад понад 1100 солдатів, - Генштаб

За добу окупанти втратили понад понад 1100 солдатів, - Генштаб
За останню добу, з 2 на 3 травня, Росія втратила у війні проти України ще 1170 солдатів. Водночас загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 955 тисяч військових.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:

особового складу - близько 955 470 (+1170) осіб;
танків - 10 745 (+4) од.;
бойових броньованих машин - 22 369 од.;
артилерійських систем - 27 234 (+48) од.;
РСЗВ - 1375 од.;
засоби ППО - 1153 (+1) од.;
літаків - 370 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 665 (+126) од.;
крилатих ракет - 3197 (+1) од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 47 003 (+121) од.;
спеціальної техніки - 3870 (+1) од.

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Теги: Генштаб, втрати ворога, смерть загарбників
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