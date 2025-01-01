Волинські прикордонники отримали державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Четверо прикордонників з бойового підрозділу Волинського загону отримали державні нагороди.
Про це повідомляють на сторінці Зхаідного регіонального управління Держприкордонслужби.
Четверо військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону одержали відзнаки глави держави. Їх прикордонникам у день професійного свята вручив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Так, лицарем ордена "Богдана Хмельницького ІІІ ступеня" став полковник Ігор Говорущак. Свій трудовий шлях в ДПСУ офіцер розпочав ще у 1994 році й чверть століття відслужив на захисті кордонів нашої держави. У 2015 році брав участь в АТО, очолюючи оперативно-бойову комендатуру Луцького прикордонного загону. Згодом, 2019 року пішов на заслужений відпочинок, але після початку збройної агресії рф проти України повернувся на службу. З січня 2023 року був командиром прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Разом із бойовим підрозділом протягом трьох ротацій виконував обов’язки з відсічі збройної агресії рашистів у зоні бойових дій на Сході нашої держави.
Також орден "Богдана Хмельницького ІІІ ступеня" отримав майстер-сержант Іван на псевдо Краб, який більш як 23 роки життя присвятив службі в ДПСУ. Прикордонник тривалий час охороняв українсько-білоруську ділянку держрубежу, а протягом останніх років у складі підрозділу тричі виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині.
Ще двоє військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування отримали ордени "За мужність ІІІ ступеня". Зокрема, старший сержант - Володимир з позивним "Лесик" та сержант Андрій на псевдо "Малий".
"Лесик" із другого дня широкомасштабного вторгнення мобілізувався до лав прикордонників. Відтоді він тричі виконував обов’язки безпосередньо на лінії фронту в Донецькій та Харківській областях.
А "Малий" з 2021 року проходив строкову службу у Волинському прикордонному загоні, а згодом у грудні 2023 уклав контракт із ДПСУ. Двічі побував у зоні бойових дій на Сході нашої держави, де брав участь у відбитті збройної агресії рф проти нашої держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Зхаідного регіонального управління Держприкордонслужби.
Четверо військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону одержали відзнаки глави держави. Їх прикордонникам у день професійного свята вручив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Так, лицарем ордена "Богдана Хмельницького ІІІ ступеня" став полковник Ігор Говорущак. Свій трудовий шлях в ДПСУ офіцер розпочав ще у 1994 році й чверть століття відслужив на захисті кордонів нашої держави. У 2015 році брав участь в АТО, очолюючи оперативно-бойову комендатуру Луцького прикордонного загону. Згодом, 2019 року пішов на заслужений відпочинок, але після початку збройної агресії рф проти України повернувся на службу. З січня 2023 року був командиром прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Разом із бойовим підрозділом протягом трьох ротацій виконував обов’язки з відсічі збройної агресії рашистів у зоні бойових дій на Сході нашої держави.
Також орден "Богдана Хмельницького ІІІ ступеня" отримав майстер-сержант Іван на псевдо Краб, який більш як 23 роки життя присвятив службі в ДПСУ. Прикордонник тривалий час охороняв українсько-білоруську ділянку держрубежу, а протягом останніх років у складі підрозділу тричі виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині.
Ще двоє військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування отримали ордени "За мужність ІІІ ступеня". Зокрема, старший сержант - Володимир з позивним "Лесик" та сержант Андрій на псевдо "Малий".
"Лесик" із другого дня широкомасштабного вторгнення мобілізувався до лав прикордонників. Відтоді він тричі виконував обов’язки безпосередньо на лінії фронту в Донецькій та Харківській областях.
А "Малий" з 2021 року проходив строкову службу у Волинському прикордонному загоні, а згодом у грудні 2023 уклав контракт із ДПСУ. Двічі побував у зоні бойових дій на Сході нашої держави, де брав участь у відбитті збройної агресії рф проти нашої держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу окупанти втратили понад понад 1100 солдатів, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
Волинські прикордонники отримали державні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Спортсмени з Волині завоювали медалі на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 07:31
На Волині ліквідували пожежу на 2 торфовищах. ФОТО
Сьогодні, 05:28
В «Дії» з'являться всі документи про освіту
Сьогодні, 03:41