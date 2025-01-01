Волинські прикордонники отримали державні нагороди. ФОТО

Четверо прикордонників з бойового підрозділу Волинського загону отримали державні нагороди.Про це повідомляють на сторінці Зхаідного регіонального управління Держприкордонслужби.Четверо військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону одержали відзнаки глави держави. Їх прикордонникам у день професійного свята вручив Міністр внутрішніх справ УкраїниТак, лицарем ордена "Богдана Хмельницького ІІІ ступеня" став полковник. Свій трудовий шлях в ДПСУ офіцер розпочав ще у 1994 році й чверть століття відслужив на захисті кордонів нашої держави. У 2015 році брав участь в АТО, очолюючи оперативно-бойову комендатуру Луцького прикордонного загону. Згодом, 2019 року пішов на заслужений відпочинок, але після початку збройної агресії рф проти України повернувся на службу. З січня 2023 року був командиром прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Разом із бойовим підрозділом протягом трьох ротацій виконував обов’язки з відсічі збройної агресії рашистів у зоні бойових дій на Сході нашої держави.Також орден "Богдана Хмельницького ІІІ ступеня" отримав майстер-сержантна псевдо Краб, який більш як 23 роки життя присвятив службі в ДПСУ. Прикордонник тривалий час охороняв українсько-білоруську ділянку держрубежу, а протягом останніх років у складі підрозділу тричі виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині.Ще двоє військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування отримали ордени "За мужність ІІІ ступеня". Зокрема, старший сержант -з позивним "Лесик" та сержантна псевдо "Малий"."Лесик" із другого дня широкомасштабного вторгнення мобілізувався до лав прикордонників. Відтоді він тричі виконував обов’язки безпосередньо на лінії фронту в Донецькій та Харківській областях.А "Малий" з 2021 року проходив строкову службу у Волинському прикордонному загоні, а згодом у грудні 2023 уклав контракт із ДПСУ. Двічі побував у зоні бойових дій на Сході нашої держави, де брав участь у відбитті збройної агресії рф проти нашої держави.