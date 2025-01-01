Магнітні бурі: прогноз на 3 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її дослідження і вплив на людей і техніку.3 травняУ суботу, 3 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,67 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.