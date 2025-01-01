Магнітні бурі: прогноз на 3 травня
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її дослідження і вплив на людей і техніку.
3 травня
У суботу, 3 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,67 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її дослідження і вплив на людей і техніку.
3 травня
У суботу, 3 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,67 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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