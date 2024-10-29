На ремонт поліклініки у Луцьку запланували витратити понад 2,7 млн грн
Сьогодні, 12:14
Встановити новий рентгенапарат мають у консультативно-діагностичному центрі Луцького ТМО на просп. Волі, 66-А.
Обладнання вже придбали і встановлять його після ремонту кабінету, розповіла в коментарі медична директорка консультативно-діагностичного центру Наталія Ящук.
Вартість ремонту рентгенологічного кабінету — 2,7 млн грн, повідомили misto.media у виконавчому комітеті Луцької міськради у відповіді на запит. Роботи виконують коштом медзакладу.
Тендер виграло ТзОВ «Україна Інжиніринг». Завершити роботи мають до 30 вересня.
Це не впливає на графік роботи лікарів, зазначають у медзакладі.
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Обладнання вже придбали і встановлять його після ремонту кабінету, розповіла в коментарі медична директорка консультативно-діагностичного центру Наталія Ящук.
Вартість ремонту рентгенологічного кабінету — 2,7 млн грн, повідомили misto.media у виконавчому комітеті Луцької міськради у відповіді на запит. Роботи виконують коштом медзакладу.
Тендер виграло ТзОВ «Україна Інжиніринг». Завершити роботи мають до 30 вересня.
Це не впливає на графік роботи лікарів, зазначають у медзакладі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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