На ремонт поліклініки у Луцьку запланували витратити понад 2,7 млн грн





Обладнання вже придбали і встановлять його після ремонту кабінету, розповіла в коментарі медична директорка консультативно-діагностичного центру Наталія Ящук.



Вартість ремонту рентгенологічного кабінету — 2,7 млн грн, повідомили



Тендер виграло ТзОВ «Україна Інжиніринг». Завершити роботи мають до 30 вересня.



Це не впливає на графік роботи лікарів, зазначають у медзакладі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Встановити новий рентгенапарат мають у консультативно-діагностичному центрі Луцького ТМО на просп. Волі, 66-А.Обладнання вже придбали і встановлять його після ремонту кабінету, розповіла в коментарі медична директорка консультативно-діагностичного центру Наталія Ящук.Вартість ремонту рентгенологічного кабінету — 2,7 млн грн, повідомили misto.media у виконавчому комітеті Луцької міськради у відповіді на запит. Роботи виконують коштом медзакладу.Тендер виграло ТзОВ «Україна Інжиніринг». Завершити роботи мають до 30 вересня.Це не впливає на графік роботи лікарів, зазначають у медзакладі.

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