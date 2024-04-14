Оглядове колесо у Центральному парку Луцька: коли запрацює





Про це у коментарі власкору Борис Смаль.



Як відомо оглядове колесо раніше було демонтовано для ремонту і реставрації. Попередньо планувалося встановити і відкрити його минулого року, але підприємець через брак робочої сили не зміг вкластися у терміни.



"За моєю інформацією оглядове колесо запрацює 1 липня. Інші атракціони у парку вже працюють. Також встановлено один новий атракціон", - зазначив Борис Смаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оглядове колесо у Центральному парку Луцька може запрацювати з 1 липня.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськрадиЯк відомо оглядове колесо раніше було демонтовано для ремонту і реставрації. Попередньо планувалося встановити і відкрити його минулого року, але підприємець через брак робочої сили не зміг вкластися у терміни."За моєю інформацією оглядове колесо запрацює 1 липня. Інші атракціони у парку вже працюють. Також встановлено один новий атракціон", - зазначив Борис Смаль.

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