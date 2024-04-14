Оглядове колесо у Центральному парку Луцька: коли запрацює
Сьогодні, 13:48
Оглядове колесо у Центральному парку Луцька може запрацювати з 1 липня.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
Як відомо оглядове колесо раніше було демонтовано для ремонту і реставрації. Попередньо планувалося встановити і відкрити його минулого року, але підприємець через брак робочої сили не зміг вкластися у терміни.
"За моєю інформацією оглядове колесо запрацює 1 липня. Інші атракціони у парку вже працюють. Також встановлено один новий атракціон", - зазначив Борис Смаль.
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
Як відомо оглядове колесо раніше було демонтовано для ремонту і реставрації. Попередньо планувалося встановити і відкрити його минулого року, але підприємець через брак робочої сили не зміг вкластися у терміни.
"За моєю інформацією оглядове колесо запрацює 1 липня. Інші атракціони у парку вже працюють. Також встановлено один новий атракціон", - зазначив Борис Смаль.
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