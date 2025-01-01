На війні загинув Герой з Волині Максим Ткачук

На війні загинув Герой з Волині Максим Ткачук
На фронті загинув захисник із Ковеля Ткачук Максим Олегович (07.12.1992 р.н.).

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

«На щиті» повертається у рідне місто стрілець-снайпер 1-ї аеромобільної роти солдат Максим Ткачук, який загинув 25 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Білогорівка Сіверськодонецького району на Луганщині.

На війні загинув Герой з Волині Максим Ткачук


Прощання із захисником відбудеться сьогодні, 03 травня 2025 р.:

15:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;
16:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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