На війні загинув Герой з Волині Максим Ткачук

Ткачук Максим Олегович (07.12.1992 р.н.).



Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.



«На щиті» повертається у рідне місто стрілець-снайпер 1-ї аеромобільної роти солдат Максим Ткачук, який загинув 25 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Білогорівка Сіверськодонецького району на Луганщині.







Прощання із захисником відбудеться сьогодні, 03 травня 2025 р.:



15:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;

16:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув захисник із Ковеля(07.12.1992 р.н.).Про це повідомив міський голова«На щиті» повертається у рідне місто стрілець-снайпер 1-ї аеромобільної роти солдат Максим Ткачук, який загинув 25 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Білогорівка Сіверськодонецького району на Луганщині.Прощання із захисником відбудеться сьогодні, 03 травня 2025 р.:15:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення – хода до центру міста;16:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають бійця на Алеї Героїв міського кладовища.ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію