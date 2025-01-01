Статус учасника бойових дій з початку 2024 року отримали понад 720 тисяч захисників

Статус учасника бойових дій з початку 2024 року отримали понад 720 тисяч захисників
Від початку 2024 року в Україні було видано 723,5 тисячі документів, які засвідчують статус учасника бойових дій.

Про це заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Маю подякувати Міноборони, Генштабу ЗСУ та Мінветеранів за спільну роботу над вирішенням проблеми з видачею УБД... Спільними зусиллями, крок за кроком, тиждень за тижнем ми зрушили цю справу. З початку 2024 року вже видано 723,5 тисячі УБД. Думаю, що до кінця травня ліквідуємо «борги» по УБД повністю», — написала вона.

Верещук наголосила, що статус УБД необхідний як повага до військових і ветеранів, підтримка для їхніх родин, визнання їхнього внеску. Вона зауважила, що донедавна це була болюча проблема, адже тисячі захисників чекали документів місяцями, а то й роками.

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Теги: військові, УБД
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