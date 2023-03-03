Чим підгодувати часник в травні: готуємося до великого врожаю

Для всіх початківців питання підгодівлі рослин - це найболючіша тема. Річ у тім, що більшість городників приходять до розуміння того, які засоби варто використовувати, а про які краще назавжди забути, виключно методом проб та помилок.Одні згадують бабусині поради, інші - активно опитують більш досвідчених сусідів по дачі, треті - починають вивчати книжки з садівництва. Але як би там не було, для того щоб навчитися правильно підгодовувати рослини, багатьом можуть знадобитися роки.Якщо ви хочете зібрати великий урожай, запам'ятайте, що ця культура дуже любить азотовмісні добрива. Найпростіший т найбільш ефективний варіант - сечовина. Зазвичай 20 грамів засобу розводять в 10 літрах води. Поливати грунт потрібно з розрахунку 3 літри розчину на 1 квадратний метр грунту.Також багато городників використовують аміачну селітру. Стандартне дозування розчину для поливу - 30 грамів препарату на 10 літрів води. Засіб досить бюджетний, проте добре себе зарекомендував.Якщо ви не знаєте, чим підгодувати часник, щоб головки були великими, використовуйте гуммат калію. Цей засіб можна знайти в будь-якому магазині для садівників. Його перевага в тому, що препарат є двокомпонентним і містить відразу дві речовини, необхідні для формування великих головок: гумінову та фульвову кислоти. Саме вони збагачують грунт і підсилюють ефект від будь-якої іншої підгодівлі.Більш того, це засіб прекрасно захищає часник від шкідників та захворювань.Ще одна підгодівля часнику для збільшення головки - розчин аміачної селітри та сірчанокислого магнію. У 10 літрів води додаємо по 20 грамів кожного засобу і рясно поливаємо часник. Однак врахуйте, що така підгодівля буде ефективною лише після того, як вже сформувалася надземна частина. Максимальний ефект така підгодівля буде мати на самому початку вегетації ранньою весною, не пізніше травня.Проблема часнику в тому, що він дуже болісно реагує на перепади температур. Це досить рання культура і весняні заморозки, як правило, неминучі. Саме тому багато городників стикаються з тим, що після першого нічного похолодання весь молодий часник різко стає жовтим.В цьому випадку ситуацію можна врятувати такими препаратами як "Епін" або "Циркон". По суті це звичайні стимулятори росту, які допоможуть рослині стабілізуватися після температурного шоку.Якщо ж з температурою все більш-менш стабільно, а ваша грядка пожовкла, значить рослині не вистачає корисних мікроелементів. В цьому випадку краще використовувати мульчу та коров'ячий гній. Однак врахуйте, що часник - примхлива культура, тому таку підгодівлю краще розвести у воді і тільки після цього використовувати. Середня пропорція 1:4, тобто на одну частину гною або мульчі знадобиться 4 частини води.В жодному разі не розкидайте гній на грядці з часником, оскільки рослина може отримати серйозний опік та зупинитися в рості.Підгодівля часнику навесні народними засобами - це класика городньої майстерності. Більшість садівників вважають за краще використовувати золу. Її можна залити окропом, почекати до повного охолодження, розвести в пропорції 300 грамів золи на 10 літрів води і рясно полити грядку. Також багато хто воліє просто висипати золу на грядку з часником. Однак, не переборщіть, оскільки не для всіх грунтів це засіб є панацеєю. Якщо ви не перевіряли рівень pH на вашій ділянці - використовуйте такий метод досить обережно.Якщо ж ви точно знаєте, що у вас на городі кислий грунт, зола - це саме те, що врятує ситуацію. Просто висипте золу на грядку в пропорції 1-2 кг засобу на квадратний метр ділянки.