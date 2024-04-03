У квітні в Нововолинську народилося 23 дитини





Про це повідомили у ЦМЛ.





Серед малюків:



10 хлопчиків



13 дівчаток

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом квітня у пологовому Нововолинської лікарні народилось 23 дитини.Про це повідомили у ЦМЛ.Серед малюків:10 хлопчиків13 дівчаток

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