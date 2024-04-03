У квітні в Нововолинську народилося 23 дитини
Сьогодні, 18:03
Протягом квітня у пологовому Нововолинської лікарні народилось 23 дитини.
Про це повідомили у ЦМЛ.
Серед малюків:
10 хлопчиків
13 дівчаток
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Про це повідомили у ЦМЛ.
Серед малюків:
10 хлопчиків
13 дівчаток
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