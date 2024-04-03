У квітні в Нововолинську народилося 23 дитини

У квітні в Нововолинську народилося 23 дитини
Протягом квітня у пологовому Нововолинської лікарні народилось 23 дитини.

Про це повідомили у ЦМЛ.


Серед малюків:

10 хлопчиків

13 дівчаток

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Теги: діти, Нововолинськ
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