На Донеччині загинув захисник з Волині Дмитро Сергієнко

На війні з окупантами загинув воїн з Волині, 1990 року народження.Про це повідомив міський головаСержант поліції поліцейської роти з обслуговування м. Ковель загинув, під час виконання службових обов’язків, 2 травня 2025 року у м. Лиман Краматорського району, що на Донеччині.Прощання із захисником відбудеться у неділю, 4 травня, за наступним порядком:13:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського, після завершення – хода до центру міста;14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Останнім місцем спочинку Дмитра Сергієнка стане Алея Героїв міського кладовища.ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.