На Донеччині загинув захисник з Волині Дмитро Сергієнко
Сьогодні, 18:24
На війні з окупантами загинув воїн з Волині Сергієнко Дмитро Володимирович, 1990 року народження.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Сержант поліції поліцейської роти з обслуговування м. Ковель загинув, під час виконання службових обов’язків, 2 травня 2025 року у м. Лиман Краматорського району, що на Донеччині.
Прощання із захисником відбудеться у неділю, 4 травня, за наступним порядком:
13:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського, після завершення – хода до центру міста;
14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку Дмитра Сергієнка стане Алея Героїв міського кладовища.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Сержант поліції поліцейської роти з обслуговування м. Ковель загинув, під час виконання службових обов’язків, 2 травня 2025 року у м. Лиман Краматорського району, що на Донеччині.
Прощання із захисником відбудеться у неділю, 4 травня, за наступним порядком:
13:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського, після завершення – хода до центру міста;
14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку Дмитра Сергієнка стане Алея Героїв міського кладовища.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
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