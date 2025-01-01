На Донеччині загинув захисник з Волині Дмитро Сергієнко

На Донеччині загинув захисник з Волині Дмитро Сергієнко
На війні з окупантами загинув воїн з Волині Сергієнко Дмитро Володимирович, 1990 року народження.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

Сержант поліції поліцейської роти з обслуговування м. Ковель загинув, під час виконання службових обов’язків, 2 травня 2025 року у м. Лиман Краматорського району, що на Донеччині.

На Донеччині загинув захисник з Волині Дмитро Сергієнко

Прощання із захисником відбудеться у неділю, 4 травня, за наступним порядком:

13:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського, після завершення – хода до центру міста;
14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Останнім місцем спочинку Дмитра Сергієнка стане Алея Героїв міського кладовища.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині загинув захисник з Волині Дмитро Сергієнко
Сьогодні, 18:24
У квітні в Нововолинську народилося 23 дитини
Сьогодні, 18:03
За час повномасштабної війни в Україні загинули 201 митець та 103 медійники
Сьогодні, 17:13
Чим підгодувати часник в травні: готуємося до великого врожаю
Сьогодні, 16:11
День матері 2025 року в Україні: коли вітаємо найріднішу людину у світі, які традиції існують
Сьогодні, 15:07
Схожі новини
За час повномасштабної війни в Україні загинули 201 митець та 103 медійники За час повномасштабної війни в Україні загинули 201 митець та 103 медійники
Сьогодні, 17:13
На війні загинув Герой з Волині Максим Ткачук На війні загинув Герой з Волині Максим Ткачук
Сьогодні, 13:04
На Волині родині загиблого Героя Едуарда Вовчука вручили посмертну нагороду На Волині родині загиблого Героя Едуарда Вовчука вручили посмертну нагороду
01 травня, 20:38
Підтвердили смерть Героя з Волині Сергія Книша Підтвердили смерть Героя з Волині Сергія Книша
29 квітня, 20:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув захисник з Волині Дмитро Сергієнко
Сьогодні, 18:24
 0
У квітні в Нововолинську народилося 23 дитини
Сьогодні, 18:03
 0
За час повномасштабної війни в Україні загинули 201 митець та 103 медійники
Сьогодні, 17:13
 0
Чим підгодувати часник в травні: готуємося до великого врожаю
Сьогодні, 16:11
 0
День матері 2025 року в Україні: коли вітаємо найріднішу людину у світі, які традиції існують
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8