У Луцьку з’явиться новий дворовий майданчик зі штучним покриттям

У Луцьку з’явиться новий дворовий майданчик зі штучним покриттям
Мультифункціональне поле для футболу, волейболу та баскетболу планують зробити у дворах на вул. Конякіна, 37, 37-А.

Це має бути майданчик з поліуретановим покриттям, огороджений сіткою, розповів misto.media директор департаменту молоді і спорту Володимир Захожий.

29 квітня проєкт обговорили з мешканцями прилеглих будинків. Зі слів голови ОСББ, більшість мешканців підтримали пропозицію.

Проєкт майданчика розробили ще у 2022 році, додав Володимир Захожий. Але через війну роботи довелося відкласти. З того часу змінилася вартість, тому кошторис має пройти експертизу. Тендер на будівництво майданчика можуть провести до кінця травня.

«Таких майданчиків у Луцьку близько 10. До повномасштабного вторгнення була змога робити їх по 3—4 за рік, коли робили капітальні ремонти у дворах, а зараз — лише 1, тому що видатки на 90% спрямовані на допомогу Збройним Силам», — сказав Захожий.

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Теги: майданчик, Луцьк
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