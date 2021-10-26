У Луцьку з’явиться новий дворовий майданчик зі штучним покриттям





Це має бути майданчик з поліуретановим покриттям, огороджений сіткою, розповів Володимир Захожий.



29 квітня проєкт обговорили з мешканцями прилеглих будинків. Зі слів голови ОСББ, більшість мешканців підтримали пропозицію.



Проєкт майданчика розробили ще у 2022 році, додав Володимир Захожий. Але через війну роботи довелося відкласти. З того часу змінилася вартість, тому кошторис має пройти експертизу. Тендер на будівництво майданчика можуть провести до кінця травня.



«Таких майданчиків у Луцьку близько 10. До повномасштабного вторгнення була змога робити їх по 3—4 за рік, коли робили капітальні ремонти у дворах, а зараз — лише 1, тому що видатки на 90% спрямовані на допомогу Збройним Силам», — сказав Захожий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мультифункціональне поле для футболу, волейболу та баскетболу планують зробити у дворах на вул. Конякіна, 37, 37-А.Це має бути майданчик з поліуретановим покриттям, огороджений сіткою, розповів misto.media директор департаменту молоді і спорту29 квітня проєкт обговорили з мешканцями прилеглих будинків. Зі слів голови ОСББ, більшість мешканців підтримали пропозицію.Проєкт майданчика розробили ще у 2022 році, додав Володимир Захожий. Але через війну роботи довелося відкласти. З того часу змінилася вартість, тому кошторис має пройти експертизу. Тендер на будівництво майданчика можуть провести до кінця травня.«Таких майданчиків у Луцьку близько 10. До повномасштабного вторгнення була змога робити їх по 3—4 за рік, коли робили капітальні ремонти у дворах, а зараз — лише 1, тому що видатки на 90% спрямовані на допомогу Збройним Силам», — сказав Захожий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію