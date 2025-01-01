Естрадний співак з Волині Василь Зінкевич став кавалером «Ордена князя Ярослава Мудрого»

Естрадний співак з Волині Василь Зінкевич став кавалером «Ордена князя Ярослава Мудрого»
Народному артисту України, естрадному співаку з Волині Василю Зінкевичу присвоїли відзнаку президента України "Орден князя Ярослава Мудрого" III ступеня.

Відповідний указ опублікували на сайті президента, пише Суспільне.

"За визначні особисті заслуги у розвитку національного пісенного мистецтва, високу виконавську майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність", — йдеться в офіційному документі.

1 травня Василю Зінкевичу виповнилося 80 років. Він — народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Герой України, почесний громадянин Луцька. Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.

У 1975 році Василь Зінкевич переїхав до Луцька, де працював солістом вокально-інструментального ансамблю "Світязь" Волинської філармонії.

Довідково: відзнаку "Орден князя Ярослава Мудрого" заснували в Україні у 1995 році для нагородження громадян за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

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Теги: Зінкевич, нагорода
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