Естрадний співак з Волині Василь Зінкевич став кавалером «Ордена князя Ярослава Мудрого»

Василю Зінкевичу присвоїли відзнаку президента України "Орден князя Ярослава Мудрого" III ступеня.



Відповідний указ опублікували на сайті президента, пише



"За визначні особисті заслуги у розвитку національного пісенного мистецтва, високу виконавську майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність", — йдеться в офіційному документі.



1 травня Василю Зінкевичу виповнилося 80 років. Він — народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Герой України, почесний громадянин Луцька. Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.



У 1975 році Василь Зінкевич переїхав до Луцька, де працював солістом вокально-інструментального ансамблю "Світязь" Волинської філармонії.



Довідково: відзнаку "Орден князя Ярослава Мудрого" заснували в Україні у 1995 році для нагородження громадян за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народному артисту України, естрадному співаку з Волиніприсвоїли відзнаку президента України "Орден князя Ярослава Мудрого" III ступеня.Відповідний указ опублікували на сайті президента, пише Суспільне "За визначні особисті заслуги у розвитку національного пісенного мистецтва, високу виконавську майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність", — йдеться в офіційному документі.1 травня Василю Зінкевичу виповнилося 80 років. Він — народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Герой України, почесний громадянин Луцька. Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.У 1975 році Василь Зінкевич переїхав до Луцька, де працював солістом вокально-інструментального ансамблю "Світязь" Волинської філармонії.відзнаку "Орден князя Ярослава Мудрого" заснували в Україні у 1995 році для нагородження громадян за видатні особисті заслуги перед українською державою в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

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