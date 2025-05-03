Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів

володмиром путіним "перемир'я" з 7 по 9 травня – це театральна постановка. Символічним є те, що саме 7 травня 25 років тому путін став російським президентом, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.



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Також таке перемир'я буде на руку путіну і його друзям і партнерам, які на 9 травня приїдуть на московський парад. Окрім того, ця пропозиція припинити вогонь може бути спробою демонстрації готовності йти на зустріч сигналам, які США передали до Росії через спецпредставника Стіва Віткоффа.



Але США пропонували безумовне припинення вогню, і Україна вважає, що воно має тривати щонайменше місяць. За три доби неможливо напрацювати план наступних кроків для закінчення війни.



"І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно – тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, – допомагати путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-е – нам все одно. З 7-го – 30 днів", – наголосив президент України.



Зеленський підкреслив, що дії України будуть дзеркальними: якщо Росія стрілятиме, то отримає відповідь. Він додав, що Білий дім сигналізував Києву про те, що розуміє справжні наміри росіян і теж вважає пропозицію триденного перемир'я лише грою.



Російське "перемир'я" до 9 травня



28 квітня Росія заявила, що з 8 травня припинить вогонь. Тобто останні обстріли з її боку повинні завершитися 7 травня, і режим тиші вона обіцяє до 11 числа.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що якщо Росія справді хоче миру, то повинна зупинити вогонь негайно, а не чекати 8 травня.



Попереднього разу Кремль оголошував про припинення вогню на Великдень, але російська армія провела понад 2900 обстрілів, а також продовжувала штурмові дії.



Україна дала згоду на Великоднє припинення вогню, але попередила, що в разі російських обстрілів відповідатиме тим же. Крім того, вона запропонувала продовжити режим припинення вогню і після Великодня, але Росія не дала відповіді та відновила бойові дії в повну силу.

Загалом же Україна згодна і на безумовне припинення бойових дій, і на зупинку ударів по інфраструктурі, про що неодноразово заявляла. Але Росія прагнення до цих кроків не демонструє. Натомість вона сама оголошує "припинення вогню", прив'язуючи їх до якихось дат. Це відбувається на тлі погроз Вашингтона вийти з переговорного процесу та вжити додаткових заходів проти Росії. А також – на тлі бажання Кремля провести черговий парад у Москві.

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