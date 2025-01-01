4 травня на Волині: гортаючи календар

4 травня на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні, 4 травня, відзначають лікар-ендокринолог Волинської обласної клінічної лікарні, заслужений лікар України Ірина Комарницька, очільниця Національної соціальної сервісної служби у Волинській області Світлана Мишковець (на фото) та майстер спорту України з кікбоксингу, кандидат юридичних наук Олег Мандзюк.

Бажаємо іменинникам благополуччя, радості і щасливих днів!

У світі відзначають Міжнародний день пожежників, а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата.

У середу, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 травня - День жінок мироносиць або Тиждень святих жінок мироносиць — перехідне свято у православному календарі. У цей день згадують Жінок-мироносиць, а також Йосипа Ариматейського і таємного учня Ісуса Христа — Никодима. В культурі східних слов'ян вважається жіночим святом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти
03 травня, 23:03
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
03 травня, 22:16
Волинський коледж культури і мистецтв відкрив власну студію звукозапису
03 травня, 21:17
Естрадний співак з Волині Василь Зінкевич став кавалером «Ордена князя Ярослава Мудрого»
03 травня, 20:34
Схожі новини
27 квітня на Волині: гортаючи календар 27 квітня на Волині: гортаючи календар
27 квітня, 00:00
20 квітня на Волині: гортаючи календар 20 квітня на Волині: гортаючи календар
20 квітня, 00:00
13 квітня на Волині: гортаючи календар 13 квітня на Волині: гортаючи календар
13 квітня, 00:00
9 квітня на Волині: гортаючи календар 9 квітня на Волині: гортаючи календар
09 квітня, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти
03 травня, 23:03
 0
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
03 травня, 22:16
 0
Волинський коледж культури і мистецтв відкрив власну студію звукозапису
03 травня, 21:17
 0
Естрадний співак з Волині Василь Зінкевич став кавалером «Ордена князя Ярослава Мудрого»
03 травня, 20:34
 0
Медіа
відео
1/8