У Луцьку в турнірі з кіокушинкай карате взяли участь майже півтисячі спортсменів

У Луцьку в турнірі з кіокушинкай карате взяли участь майже півтисячі спортсменів
3 травня у Луцьку відбувся відкритий турнір з кіокушинкай карате "Західний кордон". Участь в ньому взяли 470 спортсменів з шести областей України.

Турнір присвячений Дню прикордонника, розповів у коментарі Суспільному головний суддя змагань Богдан Мандрикін. З його слів, змагалися діти віком від 7 до 18 років.

"Змагання відбуваються з метою патріотичного виховання молоді, залучення до здорового способу життя. А також, щоб пам'ятали й знали, хто такі воїни-прикордонники", — говорить Богдан Мандрикін.
У поєдинках брали участь діти з Львівської, Київської, Закарпатської, Тернопільської, Житомирської та Волинської областей.

Як розповів головний суддя, за підсумками змагань учасників нагородили кубками та медалями, а спортсмени, які посіли перші місця, отримали подарунки.
У Луцьку в турнірі з кіокушинкай карате взяли участь майже півтисячі спортсменів

Вперше відкритий турнір "Західний кордон" відбувся у 2018 році у Луцьку, додав Богдан Мандрикін.

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Теги: Луцьк, змагання
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