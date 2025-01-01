Українські військові знищили другий російський літак за добу

Українські військові знищили другий російський літак за добу
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові знищили другий російський літак за добу — на території тимчасово окупованого Криму.

Про це він повідомив у відеозверненні, пише Громадське.

За його словами, разом із літаком у тимчасово окупованому Криму вдалося знищити військові склади.

«Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади», — розповів президент.

Збиття російського винищувача Су-30 українським дроном Magura він назвав «блискучим». Зеленський наголосив, що це «доказ українських спроможностей».

Як розповідали українські розвідники: «історичний удар» здійснили воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura у взаємодії з СБУ та Силами оборони України. Багатоцільовий винищувач Су-30 вдалося збити в районі міста Новоросійськ, що в Краснодарському краї рф.

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Теги: Росія, війна
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