Посол ЄС назвала смерть журналістки Рощиної одним з найжахливіших воєнних злочинів рф

Посол ЄС назвала смерть журналістки Рощиної одним з найжахливіших воєнних злочинів рф
Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала смерть журналістки та авторки "Української правди" Вікторії Рощиної у полоні "одним з найжахливіших воєнних злочинів Росії".

Про це пише Українська правда.

"Вона була талановита й хоробра. Лише 27 років. Її смерть — один із найжахливіших російських воєнних злочинів.

Багато чого глибоко вразило мене за ці два роки, відколи ЄС направив мене до Києва. Але викрадення, катування і вбивство української журналістки Вікторії Рощіної зворушили мене не лише як посла, але і як матір, жінку та шанувальницю незламних і героїчних жінок, які не відступають навіть перед військовою жорстокістю.

Ми вшановуємо її пам’ять", - йдеться в повідомленні.

Матернова нагадала, що з 24 лютого 2022 року РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.

Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.

10 жовтня 2024 року керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Рощина загинула у російському ув’язненні.

Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

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Теги: Рощина, катування
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