Посол ЄС назвала смерть журналістки Рощиної одним з найжахливіших воєнних злочинів рф

Катаріна Матернова назвала смерть журналістки та авторки "Української правди" Вікторії Рощиної у полоні "одним з найжахливіших воєнних злочинів Росії".



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"Вона була талановита й хоробра. Лише 27 років. Її смерть — один із найжахливіших російських воєнних злочинів.



Багато чого глибоко вразило мене за ці два роки, відколи ЄС направив мене до Києва. Але викрадення, катування і вбивство української журналістки Вікторії Рощіної зворушили мене не лише як посла, але і як матір, жінку та шанувальницю незламних і героїчних жінок, які не відступають навіть перед військовою жорстокістю.



Ми вшановуємо її пам’ять", - йдеться в повідомленні.



Матернова нагадала, що з 24 лютого 2022 року РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.



Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.



У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.



10 жовтня 2024 року керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Рощина загинула у російському ув’язненні.



Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посолка Європейського Союзу в Україніназвала смерть журналістки та авторки "Української правди" Ву полоні "одним з найжахливіших воєнних злочинів Росії".Про це пише Українська правда "Вона була талановита й хоробра. Лише 27 років. Її смерть — один із найжахливіших російських воєнних злочинів.Багато чого глибоко вразило мене за ці два роки, відколи ЄС направив мене до Києва. Але викрадення, катування і вбивство української журналістки Вікторії Рощіної зворушили мене не лише як посла, але і як матір, жінку та шанувальницю незламних і героїчних жінок, які не відступають навіть перед військовою жорстокістю.Ми вшановуємо її пам’ять", - йдеться в повідомленні.Матернова нагадала, що з 24 лютого 2022 року РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.10 жовтня 2024 року керівник пресслужби координаційного штабув телемарафоні повідомив, що Рощина загинула у російському ув’язненні.Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

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