На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти
Сьогодні, 23:03
У Ковелі рятувальники зняли з даху 13-річного хлопця.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 14:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Ковелі на вулиці Наливайка на даху будівлі знаходиться дитина, яка не може самостійно спуститися.
На допомогу оперативно прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста.
За допомогою автодрабини надзвичайники дісталися до 13-річного юнака та безпечно повернули його на землю.
Завдяки оперативним і професійним діям рятувальників усе обійшлося без травм — медичної допомоги хлопчик не потребує.
ДСНС вкотре закликає батьків уважно стежити за дозвіллям своїх дітей та нагадувати їм про правила безпечного відпочинку.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 14:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Ковелі на вулиці Наливайка на даху будівлі знаходиться дитина, яка не може самостійно спуститися.
На допомогу оперативно прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста.
За допомогою автодрабини надзвичайники дісталися до 13-річного юнака та безпечно повернули його на землю.
Завдяки оперативним і професійним діям рятувальників усе обійшлося без травм — медичної допомоги хлопчик не потребує.
ДСНС вкотре закликає батьків уважно стежити за дозвіллям своїх дітей та нагадувати їм про правила безпечного відпочинку.
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