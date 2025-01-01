На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти

На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти
У Ковелі рятувальники зняли з даху 13-річного хлопця.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 14:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Ковелі на вулиці Наливайка на даху будівлі знаходиться дитина, яка не може самостійно спуститися.

На допомогу оперативно прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста.

За допомогою автодрабини надзвичайники дісталися до 13-річного юнака та безпечно повернули його на землю.

Завдяки оперативним і професійним діям рятувальників усе обійшлося без травм — медичної допомоги хлопчик не потребує.

ДСНС вкотре закликає батьків уважно стежити за дозвіллям своїх дітей та нагадувати їм про правила безпечного відпочинку.
На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти
На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти
На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти
На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти
На Волині 13-річний хлопець виліз на дах будівлі та не міг самостійно злізти

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Теги: Волинь, дитина, дах
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