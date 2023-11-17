Волинський коледж культури і мистецтв відкрив власну студію звукозапису





Про це



За майже 30–річну історію існування закладу освіти , такої студії тут не було ніколи. Але для сучасних студентів це така ж необхідність, як музичний інструмент, кажуть викладачі.



Тут студенти будуть вивчати предмет «Основи звукорежисури» та реалізовувати творчі ідеї.



"У нас багато талановитих молодих людей, вони мають власні проєкти та навіть пишуть музику. А тепер у них буде місце, де вони зможуть розкрити свій потенціал і матимуть в своєму доробку не лише написаний і виконаний твір, а доведений до стану готовності в професійній обгортці", - каже Андрій Бетюга, координатор звукової студії, викладач фортепіано та голова циклової комісії спеціального фортепіано і концертмейстерства.



Студія — це не тільки приміщення з професійним обладнанням, а й територія, де панує особливий дух та атмосфера, яка надихає, кажуть в закладі. Вона працює уже місяць і нещодавно там записали перший трек — українську пісню «Черемшина» в джазовій обробці.



Нині ж викладачі та студенти працюють одразу над декількома студійними записами, серед яких — кавер на пісню Тіни Кароль «Закрили твої очі».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На студії Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського вже записали перший трек.Про це misto.media розказали в коледжі.За майже 30–річну історію існування закладу освіти , такої студії тут не було ніколи. Але для сучасних студентів це така ж необхідність, як музичний інструмент, кажуть викладачі.Тут студенти будуть вивчати предмет «Основи звукорежисури» та реалізовувати творчі ідеї."У нас багато талановитих молодих людей, вони мають власні проєкти та навіть пишуть музику. А тепер у них буде місце, де вони зможуть розкрити свій потенціал і матимуть в своєму доробку не лише написаний і виконаний твір, а доведений до стану готовності в професійній обгортці", - каже, координатор звукової студії, викладач фортепіано та голова циклової комісії спеціального фортепіано і концертмейстерства.Студія — це не тільки приміщення з професійним обладнанням, а й територія, де панує особливий дух та атмосфера, яка надихає, кажуть в закладі. Вона працює уже місяць і нещодавно там записали перший трек — українську пісню «Черемшина» в джазовій обробці.Нині ж викладачі та студенти працюють одразу над декількома студійними записами, серед яких — кавер на пісню Тіни Кароль «Закрили твої очі».

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