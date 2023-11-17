Волинський коледж культури і мистецтв відкрив власну студію звукозапису
Сьогодні, 21:17
На студії Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського вже записали перший трек.
Про це misto.media розказали в коледжі.
За майже 30–річну історію існування закладу освіти , такої студії тут не було ніколи. Але для сучасних студентів це така ж необхідність, як музичний інструмент, кажуть викладачі.
Тут студенти будуть вивчати предмет «Основи звукорежисури» та реалізовувати творчі ідеї.
"У нас багато талановитих молодих людей, вони мають власні проєкти та навіть пишуть музику. А тепер у них буде місце, де вони зможуть розкрити свій потенціал і матимуть в своєму доробку не лише написаний і виконаний твір, а доведений до стану готовності в професійній обгортці", - каже Андрій Бетюга, координатор звукової студії, викладач фортепіано та голова циклової комісії спеціального фортепіано і концертмейстерства.
Студія — це не тільки приміщення з професійним обладнанням, а й територія, де панує особливий дух та атмосфера, яка надихає, кажуть в закладі. Вона працює уже місяць і нещодавно там записали перший трек — українську пісню «Черемшина» в джазовій обробці.
Нині ж викладачі та студенти працюють одразу над декількома студійними записами, серед яких — кавер на пісню Тіни Кароль «Закрили твої очі».
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Про це misto.media розказали в коледжі.
За майже 30–річну історію існування закладу освіти , такої студії тут не було ніколи. Але для сучасних студентів це така ж необхідність, як музичний інструмент, кажуть викладачі.
Тут студенти будуть вивчати предмет «Основи звукорежисури» та реалізовувати творчі ідеї.
"У нас багато талановитих молодих людей, вони мають власні проєкти та навіть пишуть музику. А тепер у них буде місце, де вони зможуть розкрити свій потенціал і матимуть в своєму доробку не лише написаний і виконаний твір, а доведений до стану готовності в професійній обгортці", - каже Андрій Бетюга, координатор звукової студії, викладач фортепіано та голова циклової комісії спеціального фортепіано і концертмейстерства.
Студія — це не тільки приміщення з професійним обладнанням, а й територія, де панує особливий дух та атмосфера, яка надихає, кажуть в закладі. Вона працює уже місяць і нещодавно там записали перший трек — українську пісню «Черемшина» в джазовій обробці.
Нині ж викладачі та студенти працюють одразу над декількома студійними записами, серед яких — кавер на пісню Тіни Кароль «Закрили твої очі».
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