Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 травня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-13° тепла, вдень 20-22° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 травня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-13° тепла, вдень 20-22° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.
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