Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 травня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.



Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 11-13° тепла, вдень 20-22° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.



Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 4 травняХмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 11-13° тепла, вдень 20-22° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.

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