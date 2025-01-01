Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 травня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-13° тепла, вдень 20-22° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень місцями град.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15° тепла, вдень 18-23° тепла.


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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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