Окупанти атакували Київ уночі: 11 постраждалих, серед них — двоє дітей

Окупанти атакували Київ уночі: 11 постраждалих, серед них — двоє дітей
Уночі проти 4 травня війська рф атакували Київ безпілотниками.

Про це повідомили в ДСНС, пише Громадське.

Кількість постраждалих збільшилась до 11, з них двоє — діти.

Остаточна інформація щодо потерпілих ще уточнюється.

Унаслідок атаки в Києві виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Так, в Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Загальна площа загоряння склала 25 м². Також частково зруйновано перекриття покрівлі.

За іншою адресою загорілося 7 автомобілів на відкритій місцевості біля житлового будинку.

У Святошинському районі виникла пожежа у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському — загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

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Теги: Росія, війна
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