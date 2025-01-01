Окупанти атакували Київ уночі: 11 постраждалих, серед них — двоє дітей
Сьогодні, 09:03
Уночі проти 4 травня війська рф атакували Київ безпілотниками.
Про це повідомили в ДСНС, пише Громадське.
Кількість постраждалих збільшилась до 11, з них двоє — діти.
Остаточна інформація щодо потерпілих ще уточнюється.
Унаслідок атаки в Києві виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.
Так, в Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Загальна площа загоряння склала 25 м². Також частково зруйновано перекриття покрівлі.
За іншою адресою загорілося 7 автомобілів на відкритій місцевості біля житлового будинку.
У Святошинському районі виникла пожежа у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.
У Шевченківському — загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.
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Про це повідомили в ДСНС, пише Громадське.
Кількість постраждалих збільшилась до 11, з них двоє — діти.
Остаточна інформація щодо потерпілих ще уточнюється.
Унаслідок атаки в Києві виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.
Так, в Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Загальна площа загоряння склала 25 м². Також частково зруйновано перекриття покрівлі.
За іншою адресою загорілося 7 автомобілів на відкритій місцевості біля житлового будинку.
У Святошинському районі виникла пожежа у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.
У Шевченківському — загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.
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