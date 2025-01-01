Окупанти атакували Київ уночі: 11 постраждалих, серед них — двоє дітей





Про це повідомили в ДСНС, пише



Кількість постраждалих збільшилась до 11, з них двоє — діти.



Остаточна інформація щодо потерпілих ще уточнюється.



Унаслідок атаки в Києві виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.



Так, в Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Загальна площа загоряння склала 25 м². Також частково зруйновано перекриття покрівлі.



За іншою адресою загорілося 7 автомобілів на відкритій місцевості біля житлового будинку.



У Святошинському районі виникла пожежа у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.



У Шевченківському — загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі проти 4 травня війська рф атакували Київ безпілотниками.Про це повідомили в ДСНС, пише Громадське Кількість постраждалих збільшилась до 11, з них двоє — діти.Остаточна інформація щодо потерпілих ще уточнюється.Унаслідок атаки в Києві виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.Так, в Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у квартирі на останньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Загальна площа загоряння склала 25 м². Також частково зруйновано перекриття покрівлі.За іншою адресою загорілося 7 автомобілів на відкритій місцевості біля житлового будинку.У Святошинському районі виникла пожежа у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.У Шевченківському — загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

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