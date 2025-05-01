З'явилося нове відео зруйнованого окупантами Торецька





Про це повідомляють у телеграм-каналі батальйону, пише



В описі йдеться, що битва за Торецьк триває вже майже рік.



З відео видно, що в місті практично немає вцілілих будинків.



21 лютого оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" оприлюднило відео про те, як російські окупанти перетворюють Часів Яр і Торецьк на Донеччині та Білогорівку Луганської області на руїни: випалили промзони, рівняють із землею цілі житлові квартали.



31 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що в Торецьку тривають міські бої, російські окупанти намагаються зайти в тил українським бійцям підземними комунікаціями.

Зруйнований Торецьк. Відео: телеграм-канал 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони ГШ ім. генерал-полковника Г. Воробйова pic.twitter.com/ZM736UORyr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2025

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони ГШ ім. генерал-полковника Г. Воробйова опублікували кадри зруйнованого в ході боїв з окупантами Торецька Донецької області.Про це повідомляють у телеграм-каналі батальйону, пише Українська правда В описі йдеться, що битва за Торецьк триває вже майже рік.З відео видно, що в місті практично немає вцілілих будинків.21 лютого оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" оприлюднило відео про те, як російські окупанти перетворюють Часів Яр і Торецьк на Донеччині та Білогорівку Луганської області на руїни: випалили промзони, рівняють із землею цілі житлові квартали.31 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що в Торецьку тривають міські бої, російські окупанти намагаються зайти в тил українським бійцям підземними комунікаціями.

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