З'явилося нове відео зруйнованого окупантами Торецька

З'явилося нове відео зруйнованого окупантами Торецька
Військові 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони ГШ ім. генерал-полковника Г. Воробйова опублікували кадри зруйнованого в ході боїв з окупантами Торецька Донецької області.

Про це повідомляють у телеграм-каналі батальйону, пише Українська правда.

В описі йдеться, що битва за Торецьк триває вже майже рік.

З відео видно, що в місті практично немає вцілілих будинків.

21 лютого оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" оприлюднило відео про те, як російські окупанти перетворюють Часів Яр і Торецьк на Донеччині та Білогорівку Луганської області на руїни: випалили промзони, рівняють із землею цілі житлові квартали.

31 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що в Торецьку тривають міські бої, російські окупанти намагаються зайти в тил українським бійцям підземними комунікаціями.

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Теги: Торецьк
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