Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Карчевським

Олександра Карчевського.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У понеділок, 5 травня, об 11 годині у церкві "Дім Євангелія" (вул. Караїмська, 16) відбудеться прощання з військовослужбовцем Карчевським Олександром Олександровичем (07.07.1981 року народження), який загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 травня у Луцьку відбудеться похорон військовослужбовцяПро це повідомили у Луцькій міській раді.У понеділок, 5 травня, об 11 годині у церкві "Дім Євангелія" (вул. Караїмська, 16) відбудеться прощання з військовослужбовцем Карчевським Олександром Олександровичем (07.07.1981 року народження), який загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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