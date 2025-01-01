Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Карчевським

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Олександром Карчевським
5 травня у Луцьку відбудеться похорон військовослужбовця Олександра Карчевського.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У понеділок, 5 травня, об 11 годині у церкві "Дім Євангелія" (вул. Караїмська, 16) відбудеться прощання з військовослужбовцем Карчевським Олександром Олександровичем (07.07.1981 року народження), який загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шахове Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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