Пригодницька література, фентезі та українські класики: що читають лучани





Про це та інше Марією Назаревич.



— Скільки книг у вашій бібліотеці?



Усього у нас налічується 48 708 примірників документів.



— За рахунок чого поповнюються книжкові фонди?



Книжкові фонди поповнюємо за кошти місцевого бюджету, Українського інституту книги, подаровані користувачами, авторами та громадськими організаціями.



— Як вплинуло повномасштабне вторгнення на поповнення бібліотечних фондів?



Так, вплинуло. Вартість книг зросла майже вдвічі. Видавництва друкують з великими запізненнями тиражі книг.



— Чи багато у Вас відвідувачів впродовж дня?



Впродовж дня Публічну бібліотеку міста Луцька в середньому відвідує 80-90 користувачів. Молодь становить 40% читачів, люди поважного віку — 30%, діти — 30%. За 2024 рік до бібліотеки записалось 3 384 користувачів.



— Що люди читають найчастіше? Які це жанри?



Молодь читає пригодницьку літературу, фентезі, фантастику, книги з психології. Люди поважного віку надають перевагу детективам, історичній прозі, творам українських класиків.



— Якщо книгу тримають вдома довше визначеного часу, які санкції застосовуєте?



В бібліотеці санкції до користувачів, які затримали книги, не застосовуються, адже вони відштовхують від бібліотеки користувачів. Читачів, які не повертають книги до бібліотеки зовсім мало, це приблизно 5%. Бібліотекарі працюють з боржниками. Телефонують їм, надсилають смс повідомлення та нагадують про т, що книгу треба повернути.



— Побутує думка, що бібліотекарі перечитали усі книги, які є в книгозбірні, чи справді це так?



Бібліотекарі дуже багато читають, але, на жаль, усю літературу, яка є у бібліотеці, прочитати нереально.



— Професія бібліотекаря нині популярна? Чи вистачає у вас кадрів? Чи багато молоді хоче працювати у бібліотеці?



Ні. На жаль, професія бібліотекаря поступово втрачає популярність, передусім через низький рівень оплати праці. Молодь рідко обирає цю сферу, адже фінансова нестабільність не сприяє довгостроковому плануванню кар’єри. Але, попри це, ми постійно працюємо над залученням кадрів, зокрема молоді, яка цікавиться культурою.



— Заробітна плата бібліотекаря конкурентоспроможна?



Рівень заробітної плати бібліотекарів визначається державними стандартами, єдиною тарифною сіткою і є мінімальною та, на жаль, не завжди відповідає рівню оплати праці в інших сферах.



— Чим, окрім читання книг, можна ще займатися у бібліотеці? Чи працюють якість гуртки за інтересами?



Великою популярністю серед читачів користуються літературний клуб "Читаюча молодь" та арттерапевтичні заняття, які модерують внутрішньо переселені особи.



Для старшого покоління відбуваються зустрічі у клубі за інтересами "Затишок". Організовуємо зустрічі з сучасними письменниками, презентації книг, майстерки для дорослих. Для юнацтва організований клуб з питань правознавства "Діалог". Діти з радістю відвідують гурток "Творча майстерня". Також бібліотека є Хабом цифрової освіти, в межах якого працює проєкт "Ваша цифрова бібліотека".



— Комп’ютери в книгозбірні як їх використовують?



Комп’ютери в книгозбірні використовуються для обслуговування користувачів. Для бібліотекарів впроваджено автоматизовану бібліотечну інформаційну систему, доступний для користувачів Електронний каталог книжкового фонду. Також відвідувачі можуть використовувати комп’ютери для навчання та дозвілля.



— Що робите з російськомовними книгами? Всі утилізуєте, чи ховаєте наукову літературу у фонди?



Після повномасштабного вторгнення бібліотека активно переглядає фонди та вся російська книга поступово йде на списання, а далі на макулатуру. Водночас частина науково-технічної літератури, книги світових авторів, які не мають ідеологічного навантаження та не мають українських аналогів, зберігатися в закритих фондах бібліотеки. При запитах користувачів можуть бути видані.



— Правильний догляд за книжковими фондами, там має бути дотримана певна температура та освітлення, хто про це дбає у вашій бібліотеці?



Правильне зберігання друкованих книг – основний аспект їх довговічності. Бібліотекарі створюють усі необхідні умови для зберігання літератури.



Книги слід зберігати при температурі від 18 до 22 градусів, оптимальний рівень вологості для книг – 40-50%. Книги слід зберігати подалі від прямого сонячного світла, оскільки ультрафіолетові промені можуть знебарвлювати обкладинки і псувати папір.



Якщо говорити про шкідливість праці в бібліотеці, пил та інше, то насправді наскільки це небезпечно? Чи відчуваєте це на своєму здоров’ї?



Знепилювання бібліотечних фондів є найважливішим процесом, спрямованим на підтримання нормативного санітарно – гігієнічного режиму їх зберігання. Воно забезпечує довготермінове збереження документів та сприяє поліпшенню умов праці персоналу бібліотеки й читачів.

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