У Луцьку загорівся металевий контейнер з дровами

У Луцьку рятувальники оперативно ліквідували пожежу в металевому контейнері.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні, 4 травня о 12:48. На вулиці Назарія Яремчука у Луцьку горів металевий контейнер.За викликом до місця події спрямували два відділення рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька, які прибули до місця події о 12:54.З'ясувалося, що в металевому контейнері горять дрова. Рятувальники оперативно приборкали займання (час ліквідації - 13:02).Потерпілих немає, обставини з'ясовують.Попередньо, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем громадян.