У Луцьку загорівся металевий контейнер з дровами

У Луцьку загорівся металевий контейнер з дровами
У Луцьку рятувальники оперативно ліквідували пожежу в металевому контейнері.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення на лінію 101 надійшло сьогодні, 4 травня о 12:48. На вулиці Назарія Яремчука у Луцьку горів металевий контейнер.

За викликом до місця події спрямували два відділення рятувальників 1 ДПРЧ м. Луцька, які прибули до місця події о 12:54.

З'ясувалося, що в металевому контейнері горять дрова. Рятувальники оперативно приборкали займання (час ліквідації - 13:02).

Потерпілих немає, обставини з'ясовують.

Попередньо, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем громадян.

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Теги: пожежа, Волинь
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