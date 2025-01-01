Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині завершується. У Мінкульті розповіли про результати





Про це розповів заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, пише



Серед виявлених останків є останки як жінок, так і чоловіків та дітей. Також під час робіт виявили інші артефакти: ґудзики, черевики, монети та хрестики.



Так, приблизно за два тижні завершать польовий етап робіт. Надалі науковці мають відібрати генетичний матеріал, щоб провести порівняльний аналіз і визначити особу загиблих.



За словами Наджоса, Польща та Україна домовилася про перепоховання останків загиблих на кладовищі на території села Пужники.



Заступник міністра каже, що спільна польсько-українська експедиція працює дуже чітко та злагоджено, і зараз тривають перемовини щодо створення єдиного звіту за результатами ексгумацій.



«Ця історія може стати новітньою сторінкою у спільному трактуванні минулого. Ми шукаємо те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Наше доброзичливе ставлення мотивує польських партнерів допомагати нам в проведенні пошукових робіт на території Польщі», — додав Наджос.



Нагадаємо, ексгумації в Пужниках почалися 24 квітня. Локація, де вони тривають, — це лісиста місцевість на місці колишнього села, де й розташовані могили близько 80 людей, загиблих у лютому 1945 року.



Ексгумація жертв Волинської трагедії



Ще торік на початку жовтня в Українському інституті національної пам’яті заявили, що у 2025 році планують провести пошуки жертв Волинської трагедії у Рівненській області. Зазначають, що зроблять це у відповідь на звернення польських громадян.



А в листопаді 2024 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський за результатами зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що з боку Києва тепер немає жодних перешкод у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.



Уже наступного дня Інститут національної памʼяті Польщі заявив, що фахівці готові впродовж 24 годин вирушити в Україну, щоб розпочати пошуково-ексгумаційні роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У колишньому селі Пужники на Тернопільщині завершуються ексгумаційні роботи на місці поховань польських жертв Волинської трагедії. Загалом ексгумувати вдалося понад 20 людей й останки понад 30.Про це розповів заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції, пише Громадське Серед виявлених останків є останки як жінок, так і чоловіків та дітей. Також під час робіт виявили інші артефакти: ґудзики, черевики, монети та хрестики.Так, приблизно за два тижні завершать польовий етап робіт. Надалі науковці мають відібрати генетичний матеріал, щоб провести порівняльний аналіз і визначити особу загиблих.За словами Наджоса, Польща та Україна домовилася про перепоховання останків загиблих на кладовищі на території села Пужники.Заступник міністра каже, що спільна польсько-українська експедиція працює дуже чітко та злагоджено, і зараз тривають перемовини щодо створення єдиного звіту за результатами ексгумацій.«Ця історія може стати новітньою сторінкою у спільному трактуванні минулого. Ми шукаємо те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Наше доброзичливе ставлення мотивує польських партнерів допомагати нам в проведенні пошукових робіт на території Польщі», — додав Наджос.Нагадаємо, ексгумації в Пужниках почалися 24 квітня. Локація, де вони тривають, — це лісиста місцевість на місці колишнього села, де й розташовані могили близько 80 людей, загиблих у лютому 1945 року.Ще торік на початку жовтня в Українському інституті національної пам’яті заявили, що у 2025 році планують провести пошуки жертв Волинської трагедії у Рівненській області. Зазначають, що зроблять це у відповідь на звернення польських громадян.А в листопаді 2024 року міністр закордонних справ Польщіза результатами зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що з боку Києва тепер немає жодних перешкод у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.Уже наступного дня Інститут національної памʼяті Польщі заявив, що фахівці готові впродовж 24 годин вирушити в Україну, щоб розпочати пошуково-ексгумаційні роботи.

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