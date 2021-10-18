На Волині понад 3000 водіїв перевищили швидкість руху у квітні

На Волині понад 3000 водіїв перевищили швидкість руху у квітні
За допомогою приладів TruCamу квітні патрульна поліція Волині виявила 3107 порушень перевищення швидкості на аварійно-небезпечних ділянках.

Про це 4 травня повідомили у Патрульній поліції Волинської області, пише Суспільне.

Патрульні нагадують водіям про дотримання швидкісного режиму:

у населених пунктах дозволена швидкість становить до 50 км/год.

перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год тягне за собою штраф розміром 340 гривень (частина 1 статті 122 КУпАП).

перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год карається штрафом у 1700 гривень (частина 4 статті 122 КУпАП).

Перевищення швидкості — одна з трьох основних причин ДТП в Україні, додали у Патрульній поліції Волинської області.

Довідково: на Волині є 11 ділянок автомобільних доріг, де здійснюється контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині запрацювало представництво Координаційного штабу поводження з військовополоненими
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині понад 3000 водіїв перевищили швидкість руху у квітні
Сьогодні, 19:16
Суд вирішить, хто заплатить за ремонт огорожі біля «Там Таму» у Луцьку
Сьогодні, 18:14
Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині завершується. У Мінкульті розповіли про результати
Сьогодні, 17:09
Схожі новини
На Волині в ДТП потрапила автівка патрульних. ВІДЕО На Волині в ДТП потрапила автівка патрульних. ВІДЕО
18 жовтня, 2021, 19:00
Назвали головну причину ДТП на Волині Назвали головну причину ДТП на Волині
09 серпня, 2021, 14:32
За червень на Волині сталася рекордна кількість смертельних ДТП За червень на Волині сталася рекордна кількість смертельних ДТП
21 липня, 2021, 12:31
Аварія за участю авто поліції на Волині: коментар патрульних Аварія за участю авто поліції на Волині: коментар патрульних
01 лютого, 2018, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині запрацювало представництво Координаційного штабу поводження з військовополоненими
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 травня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині понад 3000 водіїв перевищили швидкість руху у квітні
Сьогодні, 19:16
 0
Суд вирішить, хто заплатить за ремонт огорожі біля «Там Таму» у Луцьку
Сьогодні, 18:14
 0
Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині завершується. У Мінкульті розповіли про результати
Сьогодні, 17:09
 0
Медіа
відео
1/8