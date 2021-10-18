На Волині понад 3000 водіїв перевищили швидкість руху у квітні





Про це 4 травня повідомили у Патрульній поліції Волинської області, пише



Патрульні нагадують водіям про дотримання швидкісного режиму:



у населених пунктах дозволена швидкість становить до 50 км/год.



перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год тягне за собою штраф розміром 340 гривень (частина 1 статті 122 КУпАП).



перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год карається штрафом у 1700 гривень (частина 4 статті 122 КУпАП).



Перевищення швидкості — одна з трьох основних причин ДТП в Україні, додали у Патрульній поліції Волинської області.



Довідково: на Волині є 11 ділянок автомобільних доріг, де здійснюється контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За допомогою приладів TruCamу квітні патрульна поліція Волині виявила 3107 порушень перевищення швидкості на аварійно-небезпечних ділянках.Про це 4 травня повідомили у Патрульній поліції Волинської області, пише Суспільне Патрульні нагадують водіям про дотримання швидкісного режиму:у населених пунктах дозволена швидкість становить до 50 км/год.перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год тягне за собою штраф розміром 340 гривень (частина 1 статті 122 КУпАП).перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год карається штрафом у 1700 гривень (частина 4 статті 122 КУпАП).Перевищення швидкості — одна з трьох основних причин ДТП в Україні, додали у Патрульній поліції Волинської області.на Волині є 11 ділянок автомобільних доріг, де здійснюється контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM.

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