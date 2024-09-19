Суд вирішить, хто заплатить за ремонт огорожі біля «Там Таму» у Луцьку





Про це



Відновлювати огородження почнуть після рішення суду і визначення винуватця ДТП, пояснив директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Відповідний лист з проханням повідомити, хто винуватець, департамент скерував у Луцьке районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Окрім протоколів за вчинення ДТП та керування в стані алкогольного сп’яніння, патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.



Рішення щодо компенсації та винуватості водія має ухвалити суд, усі матеріали вже передані, повідомили в управлінні патрульної поліції Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орієнтовна вартість відновлення огорожі на просп. Соборності в Луцьку, яку пошкодили під час ДТП 21 квітня, — 65,9 тис. грн.Про це misto.media повідомили в міськраді у відповіді на запит.Відновлювати огородження почнуть після рішення суду і визначення винуватця ДТП, пояснив директор департаменту ЖКГ. Відповідний лист з проханням повідомити, хто винуватець, департамент скерував у Луцьке районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Окрім протоколів за вчинення ДТП та керування в стані алкогольного сп’яніння, патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.Рішення щодо компенсації та винуватості водія має ухвалити суд, усі матеріали вже передані, повідомили в управлінні патрульної поліції Волині.

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