На Волині запрацювало представництво Координаційного штабу поводження з військовополоненими
Сьогодні, 20:38
З початку травня на Волині розпочало роботу регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Сюди можуть звертатися рідні бійців, які перебувають у російському полоні або вважаються безвісти зниклими, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
На Волині представництво працюватиме за адресою: м. Луцьк, вулиця Винниченка, 21, кабінет 10.
Графік його роботи обіцяють повідомити згодом.
Основна мета регіонального представництва — консультації та правова допомога членам сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, додають у Координаційному штабі.
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Сюди можуть звертатися рідні бійців, які перебувають у російському полоні або вважаються безвісти зниклими, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
На Волині представництво працюватиме за адресою: м. Луцьк, вулиця Винниченка, 21, кабінет 10.
Графік його роботи обіцяють повідомити згодом.
Основна мета регіонального представництва — консультації та правова допомога членам сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, додають у Координаційному штабі.
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