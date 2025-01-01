На Волині запрацювало представництво Координаційного штабу поводження з військовополоненими

На Волині запрацювало представництво Координаційного штабу поводження з військовополоненими
З початку травня на Волині розпочало роботу регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Сюди можуть звертатися рідні бійців, які перебувають у російському полоні або вважаються безвісти зниклими, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

На Волині представництво працюватиме за адресою: м. Луцьк, вулиця Винниченка, 21, кабінет 10.

Графік його роботи обіцяють повідомити згодом.

Основна мета регіонального представництва — консультації та правова допомога членам сімей військовополонених та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, додають у Координаційному штабі.

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Теги: полонені, звільнення
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