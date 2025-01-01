Судили волинянку, яка п’яною побила доньку капцем

Судили волинянку, яка п’яною побила доньку капцем
У Луцьку судили жінку, яка п’яною вчинила стосовно доньки психологічне та фізичне насилля.

Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.

Як з’ясувалося, інцидент стався пізно ввечері 15 березня. Вікторія Ц., перебуваючи вдома, розпивала алкоголь у присутності малолітньої доньки. Потому п’яна жінка почала нецензурно ображати дитину, залякувала її та вдарила кілька разів по спині, руках та обличчю домашнім капцем.

За скоєння домашнього насилля та невиконання батьківських обов’язків жінка потрапила на лаву підсудних. Вікторія Ц. під час судового засідання визнала вину.

Відтак суддя, вивчивши усі докази, оштрафував жінку на 850 гривень, зобов’язавши сплатити 605 гривень судового збору.

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Теги: суд, покарання
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