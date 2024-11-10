Волинянин пройшов у фінал Ігор Ветеранів у Києві

Волинянин пройшов у фінал Ігор Ветеранів у Києві
3 травня у Рівному пройшов один з регіональних етапів відбіркових змагань. Там волинянин Сергій Гордієвич отримав перше місце з настільного тенісу у своїй категорії та виборов можливість представляти нашу область у фінальних Іграх Ветеранів у Києві.

Про це пишуть у спільноті "Твій Новік", повідомляє ВолиньUA.

Вітаємо нашого Захисника-чемпіона! Пишаємося та бажаємо перемог надалі.

Нагадаємо, що у лютому Сергій Гордієвич став золотим призером Ігор Нескорених у Ванкувері (Канада).

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Теги: чемпіон, ветеран
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