Волинянин пройшов у фінал Ігор Ветеранів у Києві
Сьогодні, 22:12
3 травня у Рівному пройшов один з регіональних етапів відбіркових змагань. Там волинянин Сергій Гордієвич отримав перше місце з настільного тенісу у своїй категорії та виборов можливість представляти нашу область у фінальних Іграх Ветеранів у Києві.
Про це пишуть у спільноті "Твій Новік", повідомляє ВолиньUA.
Вітаємо нашого Захисника-чемпіона! Пишаємося та бажаємо перемог надалі.
Нагадаємо, що у лютому Сергій Гордієвич став золотим призером Ігор Нескорених у Ванкувері (Канада).
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Про це пишуть у спільноті "Твій Новік", повідомляє ВолиньUA.
Вітаємо нашого Захисника-чемпіона! Пишаємося та бажаємо перемог надалі.
Нагадаємо, що у лютому Сергій Гордієвич став золотим призером Ігор Нескорених у Ванкувері (Канада).
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