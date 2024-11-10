Волинянин пройшов у фінал Ігор Ветеранів у Києві

Сергій Гордієвич отримав перше місце з настільного тенісу у своїй категорії та виборов можливість представляти нашу область у фінальних Іграх Ветеранів у Києві.



Про це пишуть у спільноті "Твій Новік", повідомляє



Вітаємо нашого Захисника-чемпіона! Пишаємося та бажаємо перемог надалі.



Нагадаємо, що у лютому Сергій Гордієвич став золотим призером Ігор Нескорених у Ванкувері (Канада).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 травня у Рівному пройшов один з регіональних етапів відбіркових змагань. Там волинянинотримав перше місце з настільного тенісу у своїй категорії та виборов можливість представляти нашу область у фінальних Іграх Ветеранів у Києві.Про це пишуть у спільноті "Твій Новік", повідомляє ВолиньUA Вітаємо нашого Захисника-чемпіона! Пишаємося та бажаємо перемог надалі.Нагадаємо, що у лютому Сергій Гордієвич став золотим призером Ігор Нескорених у Ванкувері (Канада).

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