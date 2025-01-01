5 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження ексзаступник міського голови Луцька, а тепер військовослужбовецьТакож день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант(на фото), завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУта громадська діячкаБажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху в житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.5 травня Міжнародний день сімейної рівності. Свято припадає на першу неділю травня і є днем захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації. Цей день визнає різноманітність сімей у всьому світі та сприяє рівним правам для всіх сімей.А ще 5 травня святкують День всесвітньої спадщини Африки. Є важливою подією, присвяченою популяризації та відзначенню багатої культурної та природної спадщини африканського континенту. Цей день був заснований Африканським Союзом 2015 року з метою підвищення обізнаності про важливість збереження африканської культурної спадщини та визнання її універсальної цінності.Також 5 травня Міжнародний день світанкового хору. Це чудова подія, яка припадає на першу неділю травня. Цього дня люди по всьому світу прокидаються рано, щоб насолодитися неймовірною симфонією співу птахів на світанку.