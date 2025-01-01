5 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження ексзаступник міського голови Луцька, а тепер військовослужбовець Юрій Моклиця.
Також день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант Валерій Ленартович (на фото), завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ Дмитро Головенко та громадська діячка Катерина Шарпата.
Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху в житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.
5 травня Міжнародний день сімейної рівності. Свято припадає на першу неділю травня і є днем захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації. Цей день визнає різноманітність сімей у всьому світі та сприяє рівним правам для всіх сімей.
А ще 5 травня святкують День всесвітньої спадщини Африки. Є важливою подією, присвяченою популяризації та відзначенню багатої культурної та природної спадщини африканського континенту. Цей день був заснований Африканським Союзом 2015 року з метою підвищення обізнаності про важливість збереження африканської культурної спадщини та визнання її універсальної цінності.
Також 5 травня Міжнародний день світанкового хору. Це чудова подія, яка припадає на першу неділю травня. Цього дня люди по всьому світу прокидаються рано, щоб насолодитися неймовірною симфонією співу птахів на світанку.
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Також день народження 5 травня святкують волинський гончар й музикант Валерій Ленартович (на фото), завідувач видавничого відділу «Ключі» Волинської єпархії ПЦУ Дмитро Головенко та громадська діячка Катерина Шарпата.
Бажаємо іменинникам здоров'я, щастя, успіху в житті, кохання, злагоди й достатку в сім`ї.
5 травня Міжнародний день сімейної рівності. Свято припадає на першу неділю травня і є днем захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації. Цей день визнає різноманітність сімей у всьому світі та сприяє рівним правам для всіх сімей.
А ще 5 травня святкують День всесвітньої спадщини Африки. Є важливою подією, присвяченою популяризації та відзначенню багатої культурної та природної спадщини африканського континенту. Цей день був заснований Африканським Союзом 2015 року з метою підвищення обізнаності про важливість збереження африканської культурної спадщини та визнання її універсальної цінності.
Також 5 травня Міжнародний день світанкового хору. Це чудова подія, яка припадає на першу неділю травня. Цього дня люди по всьому світу прокидаються рано, щоб насолодитися неймовірною симфонією співу птахів на світанку.
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