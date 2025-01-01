Курс валют на 5 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.



Курс долара

1 долар США — 41,70 (+11 коп.)



Курс євро

1 євро — 47,31 (+23 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,06 (+6 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 5 травня. Долар додав 11 коп., євро зріс аж на 23 коп., злотий - на 6 коп.Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.Курс долара1 долар США — 41,70 (+11 коп.)Курс євро1 євро — 47,31 (+23 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,06 (+6 коп.)

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