Хто переможе на «Євробаченні» і яке місце світить Україні: нові прогнози букмекерів

Вже скоро відбудеться щорічний пісенний конкурс "Євробачення", на якому Україну представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Тому вже зараз багато кого цікавить, кому ж пощастить перемогти та хто "пролетить" у фіналі. РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld розповідає, як змінилися прогнози букмекерів та кому пророкують перше місце на "Євробаченні-2025".Незмінним лідером в прогнозах букмекерів залишається Швеція. Шанси гурту KAJ з піснею "Bara bada bastu" зросли, нині вони склали аж 38%. Ще декілька тижнів тому на їхню перемогу давали лише 24%.Також в трійці можуть опинитися Австрія - співак JJ з піснею "Wasted Love", та Франція - співачка Louane з піснею "Maman". А четверте та п'яте місце можуть отримати Нідерланди - артист Claude з піснею "C'est La Vie", та Ізраїль - співачка Yuval Raphael з піснею "New Day Will Rise".Україні ж, за прогнозами букмекерів, поки що "світить" 13 місце. Втім, все може змінитися ближче до конкурсу.В першому напівфіналі, де виступатиме український гурт, йому пророкують місце в "п'ятірці" кращих. Тому шанси на те, що музиканти потраплять в фінал, все ще є.