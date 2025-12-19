Справa про хабарі в Держпраці: суд відсторонив Оксану Єзерську від посади

Оксана Єзерська — налагодила схему отримання хабарів від підприємців.



Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області відсторонив начальницю Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Оксану Єзерську від посади у зв’язку з підозрою в хабарництві. Їй обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242 тис. грн.



Про це йдеться в ухвалах, оприлюднених у судовому реєстрі,



«Розмір неправомірної вигоди залежить від характеру об’єктів, виду послуг та розміру штрафних санкцій і становить від 2 до 10 тис. доларів США», – сказано в ухвалі.



Нагадаємо, раніше ВолиньPost також писав, що на Волині затримали також в.о. начальника відділу розслідування, аналізу, обліку виробничого травматизму та аварій Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Юрія Карповича, який



24 грудня суд задовольнив клопотання слідчого ДБР про відсторонення начальниці міжрегіонального управління Держпраці від посади в межах досудового розслідування на термін до 22 лютого 2026 року. Також їй обрали запобіжний захід – заставу у розмірі понад 242 тис. грн.



В ухвалі про обрання запобіжного заходу зазначається, що посадовиця та її захисник назвали підозру необґрунтованою.



Окрім того, суд задовольнив клопотання слідства про арешт майна підозрюваної, вилученого під час обшуків на її робочому місці – мобільного телефона Iphone 16 Pro max та документів.



Адвокат Оксани Єзерської Ярослав Іваницький уточнив ZAXID.NET, що його клієнтку намагаються притягнути до відповідальності за пошук ресурсів для ремонту приміщення на вул. Гуцульській, 11 у Львові, переданого Західному міжрегіональному управлінню Держпраці.



«При цьому під час ремонту не було допущено жодної розтрати державних коштів. Оксана Єзерська не отримувала жодної неправомірної вигоди, а у підозрі ж немає жодного речення, жодного посилання на налагодження Оксаною Єзерської схеми отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання. Це лише безпідставне та необгрунтовано припущення правоохоронних органів, спрямоване на заплямування репутації», – зазначив адвокат.



З його слів, Оксана Єзерська співпрацює зі слідством.



Зазначимо, повноваження Західного міжрегіонального управління поширюються на чотири області – Волинську, Закарпатську, Львівську та Рівненську. Останні п’ять років управління очолює Оксана Єзерська.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За версією слідства, начальниця Західного управління Держпраці, повноваження якої поширювалися і на Волинь, —— налагодила схему отримання хабарів від підприємців.Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області відсторонив начальницю Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Оксану Єзерську від посади у зв’язку з підозрою в хабарництві. Їй обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 242 тис. грн.Про це йдеться в ухвалах, оприлюднених у судовому реєстрі, пише zaxid.net.«Розмір неправомірної вигоди залежить від характеру об’єктів, виду послуг та розміру штрафних санкцій і становить від 2 до 10 тис. доларів США», – сказано в ухвалі.Нагадаємо, ранішетакож писав, що на Волині затримали також в.о. начальника відділу розслідування, аналізу, обліку виробничого травматизму та аварій Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, який за хабар обіцяв «зам’яти» факт загибелі неповнолітнього хлопця на виробництві 24 грудня суд задовольнив клопотання слідчого ДБР про відсторонення начальниці міжрегіонального управління Держпраці від посади в межах досудового розслідування на термін до 22 лютого 2026 року. Також їй обрали запобіжний захід – заставу у розмірі понад 242 тис. грн.В ухвалі про обрання запобіжного заходу зазначається, що посадовиця та її захисник назвали підозру необґрунтованою.Окрім того, суд задовольнив клопотання слідства про арешт майна підозрюваної, вилученого під час обшуків на її робочому місці – мобільного телефона Iphone 16 Pro max та документів.Адвокат Оксани Єзерської Ярослав Іваницький уточнив ZAXID.NET, що його клієнтку намагаються притягнути до відповідальності за пошук ресурсів для ремонту приміщення на вул. Гуцульській, 11 у Львові, переданого Західному міжрегіональному управлінню Держпраці.«При цьому під час ремонту не було допущено жодної розтрати державних коштів. Оксана Єзерська не отримувала жодної неправомірної вигоди, а у підозрі ж немає жодного речення, жодного посилання на налагодження Оксаною Єзерської схеми отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання. Це лише безпідставне та необгрунтовано припущення правоохоронних органів, спрямоване на заплямування репутації», – зазначив адвокат.З його слів, Оксана Єзерська співпрацює зі слідством.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію