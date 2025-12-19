Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я





За інформацією Могілевський Володимир — в.о. начальника 2-го відділу Луцького РТЦК та СП (м. Рожище).



Нагадаємо, працівники ДБР спільно з УСР Національної поліції



Посадовець за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації.



Одному із «клієнтів» офіцер пообіцяв зняти його з розшуку за 3 тисячі доларів США. Неправомірну вигоду зловмисник планував отримати у два етапи. Під час першої передачі посадовець отримав 1,5 тисячі доларів.



Під час одержання другої частини коштів правоохоронці затримали його на гарячому.

Стало відоме ім'я посадовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області, якого напередодні затримали правоохоронці за підозрою в одержанні хабаря.За інформацією ВолиньPost з власних джерел, фігурантом кримінального провадження є Могілевський Володимир — в.о. начальника 2-го відділу Луцького РТЦК та СП (м. Рожище).

