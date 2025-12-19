Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Сьогодні, 14:12
Стало відоме ім’я посадовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Волинської області, якого напередодні затримали правоохоронці за підозрою в одержанні хабаря.
За інформацією ВолиньPost з власних джерел, фігурантом кримінального провадження є Могілевський Володимир — в.о. начальника 2-го відділу Луцького РТЦК та СП (м. Рожище).
Нагадаємо, працівники ДБР спільно з УСР Національної поліції викрили виконувача обов’язків начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов’язаних.
Посадовець за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації.
Одному із «клієнтів» офіцер пообіцяв зняти його з розшуку за 3 тисячі доларів США. Неправомірну вигоду зловмисник планував отримати у два етапи. Під час першої передачі посадовець отримав 1,5 тисячі доларів.
Під час одержання другої частини коштів правоохоронці затримали його на гарячому.
