На Волині на хабарі погорів посадовець ТЦК

На Волині ДБР викрило посадовця ТЦК, який брав хабарі за зняття військовозобов’язаних з розшуку.Про це ДБР повідомляє в телеграмі.Працівники ДБР спільно з УСР Національної поліції викрили виконувача обов’язків начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов’язаних.Посадовець за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації.Одному із «клієнтів» офіцер пообіцяв зняти його з розшуку за 3 тисячі доларів США. Неправомірну вигоду зловмисник планував отримати у два етапи. Під час першої передачі посадовець отримав 1,5 тисячі доларів.Під час одержання другої частини коштів правоохоронці затримали його на гарячому.Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.Наразі триває досудове розслідування. Проводять обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також перевіряють інші можливі факти одержання неправомірної вигоди та причетність до них інших посадових осіб.Слідчі ДБР подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.