«З першого дня – відповідальність за рішення і результат»: Роман Романюк – в.о. голови Волинської ОДА





У дописі на своїй сторінці у Facebook Роман В'ячеславович зазначив, що для нього це велика особиста відповідальність, адже як волинянин він добре розуміє умови, в яких сьогодні живе область, та виклики, з якими щодня стикаються громади, служби, бізнес, військові й мешканці Волині.



За його словами, під час роботи на посаді заступника голови ОДА він був безпосередньо залучений до ключових управлінських процесів, що дає змогу з першого дня брати відповідальність за ухвалені рішення та їхній результат. Також він подякував колишньому очільнику Волинської ОВА Івану Рудницькому за підтримку та спільний досвід роботи.



Серед основних пріоритетів Роман Романюк назвав забезпечення стабільності управління, безперервність рішень та послідовну роботу всіх напрямів, водночас із посиленням тих сфер, які потребують додаткової уваги або змін. Окремо він подякував Президентові України Володимиру Зеленському за довіру.



«Продовжуємо працювати спокійно, відповідально і по суті, у тісній взаємодії з громадами та партнерами. Для мене принципово, щоб кожне рішення мало практичний результат і було зрозумілим людям», – наголосив він.



Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 12 січня призначив Івана Рудницького заступником голови Служби безпеки України.

