З початку року шахраї видурили у волинян понад півтора мільйони
Сьогодні, 10:46
Сума збитків, на яку потерпіли волиняни, – складає понад півтора мільйони гривень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Не зважаючи на численні застереження поліції, волиняни продовжують ставати жертвами шахраїв.
Їх манить легкий онлайн підробіток, незрозуміла соціальна допомога, яку пропонують просто у соцмережах, дзвінки нібито від представників банків, які просто «розводять» людей на гроші.
З початку 2026 року основну частину зареєстрованих шахрайств складають злочини, вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема, через мережу Інтернет: це фішинг, онлайн-підробіток, реалізація товарів, злом соцмереж і месенджерів, дзвінки від псевдопрацівників банків тощо.
Матеріальні збитки є значними – понад 1,5 мільйони гривень. Робота з розкриття триває, здійснюються слідчі та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, - зазначають в управлінні карного розшуку.
Поліція Волині закликає громадян бути максимально обачними та нагадує базові правила безпеки, які допоможуть не стати жертвою шахраїв:
- Не довіряйте «легкому заробітку» в інтернеті. Пропозиції швидкого прибутку без зусиль - один із найпоширеніших способів шахрайства.
- Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли нібито від знайомих, банків чи державних установ. Це може бути фішинг.
- Ніколи не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, CVV-код, PIN-код або коди з SMS-повідомлень - навіть якщо дзвонять «працівники банку». Пам’ятайте: справжні працівники банків не запитують конфіденційні дані телефоном.
- Будьте обережні з онлайн-покупками та продажами. Користуйтеся лише перевіреними платформами та не здійснюйте передоплат незнайомцям.
- Посилюйте захист своїх акаунтів: використовуйте складні паролі та двофакторну автентифікацію для соцмереж і месенджерів.
У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства або помітили підозрілі дії, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Не зважаючи на численні застереження поліції, волиняни продовжують ставати жертвами шахраїв.
Їх манить легкий онлайн підробіток, незрозуміла соціальна допомога, яку пропонують просто у соцмережах, дзвінки нібито від представників банків, які просто «розводять» людей на гроші.
З початку 2026 року основну частину зареєстрованих шахрайств складають злочини, вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема, через мережу Інтернет: це фішинг, онлайн-підробіток, реалізація товарів, злом соцмереж і месенджерів, дзвінки від псевдопрацівників банків тощо.
Матеріальні збитки є значними – понад 1,5 мільйони гривень. Робота з розкриття триває, здійснюються слідчі та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, - зазначають в управлінні карного розшуку.
Поліція Волині закликає громадян бути максимально обачними та нагадує базові правила безпеки, які допоможуть не стати жертвою шахраїв:
- Не довіряйте «легкому заробітку» в інтернеті. Пропозиції швидкого прибутку без зусиль - один із найпоширеніших способів шахрайства.
- Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли нібито від знайомих, банків чи державних установ. Це може бути фішинг.
- Ніколи не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, CVV-код, PIN-код або коди з SMS-повідомлень - навіть якщо дзвонять «працівники банку». Пам’ятайте: справжні працівники банків не запитують конфіденційні дані телефоном.
- Будьте обережні з онлайн-покупками та продажами. Користуйтеся лише перевіреними платформами та не здійснюйте передоплат незнайомцям.
- Посилюйте захист своїх акаунтів: використовуйте складні паролі та двофакторну автентифікацію для соцмереж і месенджерів.
У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства або помітили підозрілі дії, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«З першого дня – відповідальність за рішення і результат»: Роман Романюк – в.о. голови Волинської ОДА
Сьогодні, 11:07
На Волині провели в останню путь Героя Сергія Верезія
Сьогодні, 11:06
З початку року шахраї видурили у волинян понад півтора мільйони
Сьогодні, 10:46
Військові «Любарта» відкрили в Луцьку школу роботизованих систем
Сьогодні, 10:20