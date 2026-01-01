З початку року шахраї видурили у волинян понад півтора мільйони

Сума збитків, на яку потерпіли волиняни, – складає понад півтора мільйони гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Не зважаючи на численні застереження поліції, волиняни продовжують ставати жертвами шахраїв.Їх манить легкий онлайн підробіток, незрозуміла соціальна допомога, яку пропонують просто у соцмережах, дзвінки нібито від представників банків, які просто «розводять» людей на гроші.З початку 2026 року основну частину зареєстрованих шахрайств складають злочини, вчинені з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема, через мережу Інтернет: це фішинг, онлайн-підробіток, реалізація товарів, злом соцмереж і месенджерів, дзвінки від псевдопрацівників банків тощо.Матеріальні збитки є значними – понад 1,5 мільйони гривень. Робота з розкриття триває, здійснюються слідчі та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, - зазначають в управлінні карного розшуку.Поліція Волині закликає громадян бути максимально обачними та нагадує базові правила безпеки, які допоможуть не стати жертвою шахраїв:- Не довіряйте «легкому заробітку» в інтернеті. Пропозиції швидкого прибутку без зусиль - один із найпоширеніших способів шахрайства.- Не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли нібито від знайомих, банків чи державних установ. Це може бути фішинг.- Ніколи не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток, CVV-код, PIN-код або коди з SMS-повідомлень - навіть якщо дзвонять «працівники банку». Пам’ятайте: справжні працівники банків не запитують конфіденційні дані телефоном.- Будьте обережні з онлайн-покупками та продажами. Користуйтеся лише перевіреними платформами та не здійснюйте передоплат незнайомцям.- Посилюйте захист своїх акаунтів: використовуйте складні паролі та двофакторну автентифікацію для соцмереж і месенджерів.У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства або помітили підозрілі дії, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.