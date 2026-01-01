На Волині провели в останню путь Героя Сергія Верезія

Доросинівська громада на Волині вчора, 13 січня, попрощалася зі своїм Захисником —Про це у фейсбуці повідомляє районна газета «Наш край».Село Немир та громада схилили голови у глибокій скорботі, провівши в останню дорогу нашого земляка, мужнього воїна та вірного сина України Верезія Сергія Леонідовича, серце якого зупинилося 11 січня 2026 року. Сергій Верезій боронив наш спокій у лавах 197-го окремого стрілецького батальйону з травня 2024 року і до останнього дня залишався вірним військовій присязі.Жителі сіл Доросині та Немир живим коридором, на колінах зустріли траурний кортеж, віддаючи останню шану Герою.Громадська панахида відбулася біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам у центрі громади в селі Доросині, після чого чин похорону звершили у храмі села Немир.Поховали захисника з усіма військовими почестями на місцевому кладовищі під звуки державного гімну та прощальні залпи.Смерть Сергія — це непоправна втрата для його рідних: у нього залишилися сестра, син та брат, який зараз теж зі зброєю в руках боронить нашу незалежність. Нехай Господь дасть сили родині вистояти в цей страшний час, а брату-воїну — захисту та повернення з перемогою.«Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою України!» - йдеться у повідомленні.