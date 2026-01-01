Військові «Любарта» відкрили в Луцьку школу роботизованих систем

Луцька 20-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Любарт» відкривала школу роботизованих систем Sokill.Про це у телеграмі повідомила військова частина.Базовий курс FPV для цивільного населення охоплює основи, його збірку та прошивку — усе, з чого починається шлях у сучасні безпілотні технології.У школі також проводиться навчання за напрямами: мультироторні системи, важкі бомбери, наземні роботизовані комплекси (НРК).«Запрошуємо всіх охочих долучатися до навчання та здобувати практичні навички, які мають критично важливе значення на сучасному полі бою. Підготовка здійснюється на безоплатній основі. Звертайтеся за номером телефону +380732560499 або заповнюйте реєстраційну форму за», - йдеться у повідомленні.